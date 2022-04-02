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  4. Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike dünyayı tehdit ediyor

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike dünyayı tehdit ediyor

02.04.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ABD’de patlak veren candida auris mantar vakalarıyla ilgili yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar dehşete düşürdü. Meyveleri taze tutmak için püskürtülen ilaçlara karşı dirençli olan ölümcül mantar, bulaştığı insanların yüzde 30’unun hayatını kaybetmesine neden oldu. Candida auris'in tedavisi için uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. Araştırmacılar, enfeksiyonların üç ana antifungal ilaç sınıfından hiçbirine yanıt vermediği konusunda uyardı.

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike dünyayı tehdit ediyor

Dünya çapında süper böcek krizi büyüyor. 2019 yılında ABD’de fark edilen ve tedavisi olmayan candida aurisle ilgili yapılan yeni çalışmanın sonuçları bir kez daha dehşete düşürdü. Elmaların, ilaca dirençli ölümcül mantarı barındırdığı ortaya çıktı.

Hintli ve Kanadalı akademisyenler, meyveyi taze tutmak için kullanılan ilaçların mantar öldürücülerin suçlu olduğuna inanıyor. Uzmanlar, Delhi'de analiz edilen elmaların yüzde 13'ünün yüzeyinde candida auris bulunduğunu buldu. Analiz edilen elmaların hiçbiri yeni toplanmamış, pazardan satın alınan elmalardı.

YÜZLERCE KİŞİYİ ETKİLEDİ

Candida auris ilk olarak 2009'da görüldü ve o zamandan beri İngiltere ve ABD'de yüzlerce kişiyi etkiledi. Araştırmalar, mantarı neyin etkileyip yayıldığını tam olarak anlamadıklarını itiraf etti. İlaca dirençli mantarla ilgili araştırmalara hız verildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC'de yer alan bilgilere göre, candida auris enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 30-60'ı hayatını kaybetti.

Tespit edilen 120'den fazla Candida auris vakasından beşinin ilaçlara tamamen dirençli olduğu belirtildi. CDC'ye göre, enfekte hastaların yaklaşık üçte biri 30 gün içinde öldü ancak önceden hasta olan bu kişilerin ölümlerinin mantardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz kesinleşmedi.


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