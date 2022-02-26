Pazartesi gününe kadar sürecek! Dışarı çıkanlar sabotajcı kabul edilecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'de de gerginlik devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi. Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

CNN TÜRK MUHABİRİ AÇIKLADI: DÜŞMAN SAYILACAKLAR

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'de son durumu aktardı. Topçu yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladı. Başkent Kiev'de başlayan sokağa çıkma yasağı önceki günler vardı ama saat öne çekildi. Kiev Belediye Başkanı şöyle söyledi: Sokağa çıkma yasağı 28 Şubat'a kadar devam edecek. 'Sokakta birini görürsek düşman sayılacak' dedi. Kiev için buna mecburuz ifadesini kullandı. Burada lastikler getirilmiş durumda. Kum torbalarıyla kamyonetlerle bir savunma hattı oluşturulmuş durumda." ifadelerini kullandı. (İHA)

