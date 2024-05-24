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PDF Word çevirme: PDF'ten Word'a nasıl çevrilir? PDF dosyası nasıl Word dosyasına dönüştürülür?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.05.2024 22:37
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PDF formatındaki herhangi bir dosyayı Microsoft Word DOCX formatındaki bir dosyaya çevirme, kısaca PDF Word çevirme işleminin gerçekleştirilebileceği pek çok farklı internet sitesi ve program mevcuttur. Peki, bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler için PDF'yi Word'e çevirme işlemi nasıl yapılır?

PDF Word çevirme: PDF'ten Word'a nasıl çevrilir? PDF dosyası nasıl Word dosyasına dönüştürülür?

PDF'i Word'e çevirme işlemi sayesinde herhangi bir PDF dosyası Word ya da DOC formatında çalıştırılabilmektedir. Bu işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilen çeşitli programlar mevcuttur.

PDF dosyaları, bilgi paylaşımı için oluşturulduğundan bu içerikleri görüntülemek herhangi bir platformda veya cihazda aynıdır, dolayısıyla her platformda aynı görünürler. Ancak, PDF formatındaki dosyalar kolay bir şekilde düzenlenemez. Bu sebeple, PDF formatında bulunan dosyaları düzenlemek gerektiğinde bunun en kolay yöntemi, belgenin açılabileceği Word dosyasına dönüştürmektir. Buna PDF Word çevirme işlemi denir. PDF'yi Word'e çevirmeye imkan sağlayan çok sayıda PDF Word dönüştürücü uygulama ve internet sitesi bulunmaktadır.

PDF dosyası nasıl Word dosyasına dönüştürülür?

PDF to Word özeliği PDF formatındaki dosyaları düzenlenebilir belgeler hâline getirmek için kullanılmaktadır. PDF'den Word'e dönüştürücü, herhangi bir PDF dosyasını basit bir şekilde MS Word’e çevirebilir. İş hayatı esnasında bilhassa masabaşı işlerde çalışanlar, bilgisayar ve belgelerle uğraşan kişilerin PDF'yi Word'e çevirmek için kullanabileceği birçok uygulama ve site mevcuttur. PDF'ten Word'a nasıl çevrilir sorusunun yanıtı olarak aşağıdaki yol izlenebilir:

Adobe Acrobat uygulamasında PDF Word'e çevir işlemi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • PDF'den Word'e çevirme işlemi yapılacak dosya Acrobat uygulamasında açılır.
  • Sağ tarafta yer alan "PDF'yi Dışa Aktar" aracına tıklanır.
  • Dışa aktarma formatı olarak Microsoft Word işaretlenir.
  • Dışa Aktar'a tıklanır.

Dosyanın kaydedileceği dosya konumu seçilir ve sonrasında "Kaydet" seçeneğine tıklanır. Belge PDF formatından Word dosyasına dönüştürülmüş bir şekilde kaydedilecektir.

PDF Word dönüştürücü internet siteleri

PDF Word çevirme işleminin gerçekleştirilebileceği pek çok farklı internet sitesi de mevcuttur. Ancak bu sitelerin güvenilir olması önemlidir. PDF'yi Word'e çevirme için tasarlanan bu güvenilir siteler, PDF dosyalarını Word'e çevirebilir. Bu siteler mobil cihazlarda ve internet tarayıcılarında çalışabilir. Ancak PDF Word'e çevirme için sadece güvenilir sitelerden dönüştürme işlemlerinin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. PDF'yi Word'e çevirme için tercih edilen ise birçok güvenilir site bulunmaktadır. Bu siteler, internet üzerinden öğrenilebilir. Ancak araştırma yaparken bu siteler hakkındaki kullanıcı yorumları ve sitelerin güvenilirlik durumları dikkate alınmalıdır.

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