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Pediatrik plastik cerrahiye dair her şey

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dudak damak yarığı gibi doğumsal bozukluklar, yaralanma hastalık ya da tümör gibi rahatsızlıklar sonucunda çocuklarda da çeşitli görsel ve fonksiyonel bozukluklar meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumların üstesinden gelebilmek için pediatrik plastik cerrahiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Pediatrik plastik cerrahiye dair her şey

Pediatrik plastik cerrahi, pediatri uzmanlarının yetersiz kaldığı durumlarda yardımcı olmaktadır. Bebeklik döneminden genç yetişkinlik dönemine kadar çocukların yaşadığı problemler sonucunda meydana gelen, istenmeyen durumların üstesinden gelinmesi için gerekli olan alanlardan bir tanesi olan bu alana dair merak edilenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır yanıtladı.

PEDİATRİK PLASTİK CERRAHİNİN ALANI

Çocukların ihtiyaç duyabileceği plastik cerrahi operasyonlarının tamamı pediatrik plastik cerrahi bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Dudak damak yarıkları, moebius sendromu, yüz siniri hastalıkları, kranyofasiyel bozukluklar, doğum ile ilişkili kol sinir ağı ve sinir yaralanmaları, çene cerrahisi ve genç göğüs cerrahisi gibi ve daha birçok operasyon gerçekleştirilmektedir.

Çocuklar her zaman onları nelerin rahatsız ettiğini söyleyemez ya da tıbbi sorulara cevap veremezler. Pediatrik plastik cerrahinin bu noktadaki en önemli etkilerinden bir tanesi de çocuğun rahatsızlığını ve ihtiyacını en doğru şekilde anlayarak bunu ortadan kaldırmaya yönelik yapılması gereken çalışmaların planlanmasını yapmaktır. Bu alana dahil olan tüm yapısal bozukluklar bireylerin sağlıklı bir gelişim göstermesi, psikolojilerinin bozulmaması, akran zorbalığı gibi sorunlarla karşılaşmaması gibi pek çok açıdan değerlidir.

PEDİATRİK PLASTİK CERRAHİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Özellikle doğumsal anomaliler söz konusu olduğunda hem bebeğin hem de ailenin oldukça ciddi bir süreçten geçmesi gerekir. Bu süreçte ailenin eğitim alması ve bebekle özel bir şekilde ilgilenilmesi için bilgilendirilmesi gerekir. Aynı zamanda aileye hem psikolojik olarak hem de yaklaşımsal olarak destek olacak profesyonel kişilere ihtiyaç duyulur.

Pediatrik plastik cerrahi uygulamaları meydana gelen anomalilerin ve yapısal bozuklukların yaşamı ve gelişimi olumsuz bir şekilde etkilemesinin önüne geçer. Gençlik dönemine kadar ortaya çıkan herhangi bir sorun erken dönemde düzeltildiği zaman hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı bir gelişime büyük katkı sağlar.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır

www.dudakdamakyariklari.com
Facebook: @dudakdamakyariklari
Instagram: @dudak.damak.yariklari
YouTube-Dudak Damak Yarıkları

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