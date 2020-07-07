Pediatrik plastik cerrahiye dair her şey

Pediatrik plastik cerrahi, pediatri uzmanlarının yetersiz kaldığı durumlarda yardımcı olmaktadır. Bebeklik döneminden genç yetişkinlik dönemine kadar çocukların yaşadığı problemler sonucunda meydana gelen, istenmeyen durumların üstesinden gelinmesi için gerekli olan alanlardan bir tanesi olan bu alana dair merak edilenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır yanıtladı.

PEDİATRİK PLASTİK CERRAHİNİN ALANI

Çocukların ihtiyaç duyabileceği plastik cerrahi operasyonlarının tamamı pediatrik plastik cerrahi bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Dudak damak yarıkları, moebius sendromu, yüz siniri hastalıkları, kranyofasiyel bozukluklar, doğum ile ilişkili kol sinir ağı ve sinir yaralanmaları, çene cerrahisi ve genç göğüs cerrahisi gibi ve daha birçok operasyon gerçekleştirilmektedir.

Çocuklar her zaman onları nelerin rahatsız ettiğini söyleyemez ya da tıbbi sorulara cevap veremezler. Pediatrik plastik cerrahinin bu noktadaki en önemli etkilerinden bir tanesi de çocuğun rahatsızlığını ve ihtiyacını en doğru şekilde anlayarak bunu ortadan kaldırmaya yönelik yapılması gereken çalışmaların planlanmasını yapmaktır. Bu alana dahil olan tüm yapısal bozukluklar bireylerin sağlıklı bir gelişim göstermesi, psikolojilerinin bozulmaması, akran zorbalığı gibi sorunlarla karşılaşmaması gibi pek çok açıdan değerlidir.