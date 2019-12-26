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  4. Pedikürle gelen tehlike! Güzelleşmek isterken bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olmayın

Pedikürle gelen tehlike! Güzelleşmek isterken bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olmayın

Betül Kurucu Betül Kurucu
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar dikkat, yanlış pedikür bulaşıcı hastalıklara yol açıyor! Konuyla ilgili açıklama yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Podolog Dursiye Özdemir Avcı, pedikür yaptırılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Avcı, Kullanılan ekipmanların temizlenmemesi sonucu mantar, siğil gibi hastalıkların yanı sıra hepatit B, hepatit C, HİV mikrobuna yakalanılabileceğinin altını çizdi. İşte detaylar....

Pedikürle gelen tehlike! Güzelleşmek isterken bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olmayın

Avcı, mikropların belirli bir ısıya kadar dayanıklı olduklarını belirterek, “Mantar, siğil mikrobu, hepatit B, hepatit C gibi mikroplar belli bir ısıya kadar dayanıklı. Bazı güzellik salonlarında mavi ışıklı temizleme kutuları bu ısıyı tek başına sağlamaz. Mikroorganizmaları öldüremediği için bu mikroplar orada varlıklarını sürdürebilirler. Ama söyleyeceğimiz iki aşamalı işlem sonucunda mikroorganizmaları öldürmüş olursunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Temizlenme aşamasında öncelikle kirli gelen malzemelerin yıkanması gerektiğini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

“Sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreci ayrı ayrı yapılıyor. Distile su yani temiz su ve birtakım solüsyonlar ve ilaçlarla, belli bir dakikada ilacın özelliğine göre malzemeler yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kurulanıp paketli bir şekilde temizleniyor. Bu işlem haricinde, 1 litre suya 1 kapak çamaşır suyu koyarak tam dezenfektasyon sağlayamazsınız. Dezenfekte edici özelliği olması mikroorganizmaları öldürdüğü anlamına gelmez. Dezenfeksiyonda sadece siz aleti yıkayıp üstteki partiküllerin gidip gözle görülür kısmını arındırıyorsunuz ama mikroskopla görünür düzeydeki mikroorganizmalar kalıyor.”

'TIRNAKLAR DÜZ ŞEKİLDE KESİLMELİ'

Avcı, pedikür esnasında yanlış tırnak kesimine bağlı batık tırnakların da oluşabileceğine dikkati çekerek, ağrı, yara ya da enfeksiyona neden olmamak adına tırnakların düz bir şekilde kesilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Yapılan yanlış uygulamalar hakkında bilgi veren Avcı, “Özellikle tırnak eti tırnak kökünün üzerini örten bir tabakadır. Doğal olarak siz o eti oradan temizlediğinizde tırnağın kökünün enfeksiyon almasına neden oluyorsunuz. Nasırlara yapılan yanlış uygulamalar da yanlış pedikürün göstergesi. Yanlış pedikür uygulamaları ve hijyen olmaması dolama, batık tırnak, mantar ve ileri seviyede daha birçok hastalığa neden olur.” ifadelerini kullandı.

Avcı, tekniğin doğru uygulanmasının önemine değinerek, “Tırnakların düz kesilip köşelerinin sivri bırakılmaması ve tırnakların hafif uzun bırakılması gerekiyor. Beyaz çizgiyi yok etmemelisiniz. Eğer sağlıklı bir ayağınız varsa pedikürü uygun koşullar sağlandığında yaptırabilirsiniz. Diyabet, hipertansiyon hastası iseniz ya da gebelik dönemindeyseniz pedikürü önermiyoruz.” yorumunda bulundu. (AA)

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