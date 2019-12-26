Pedikürle gelen tehlike! Güzelleşmek isterken bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olmayın

Avcı, mikropların belirli bir ısıya kadar dayanıklı olduklarını belirterek, “Mantar, siğil mikrobu, hepatit B, hepatit C gibi mikroplar belli bir ısıya kadar dayanıklı. Bazı güzellik salonlarında mavi ışıklı temizleme kutuları bu ısıyı tek başına sağlamaz. Mikroorganizmaları öldüremediği için bu mikroplar orada varlıklarını sürdürebilirler. Ama söyleyeceğimiz iki aşamalı işlem sonucunda mikroorganizmaları öldürmüş olursunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Temizlenme aşamasında öncelikle kirli gelen malzemelerin yıkanması gerektiğini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

“Sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreci ayrı ayrı yapılıyor. Distile su yani temiz su ve birtakım solüsyonlar ve ilaçlarla, belli bir dakikada ilacın özelliğine göre malzemeler yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kurulanıp paketli bir şekilde temizleniyor. Bu işlem haricinde, 1 litre suya 1 kapak çamaşır suyu koyarak tam dezenfektasyon sağlayamazsınız. Dezenfekte edici özelliği olması mikroorganizmaları öldürdüğü anlamına gelmez. Dezenfeksiyonda sadece siz aleti yıkayıp üstteki partiküllerin gidip gözle görülür kısmını arındırıyorsunuz ama mikroskopla görünür düzeydeki mikroorganizmalar kalıyor.”