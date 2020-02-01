Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den koronavirüs açıklaması!

Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Kriz masası oluşturulduğunu belirten Önen, "Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının sebebi Çin'deki yılbaşı tatili. Tatil sebebiyle 3 milyar seyahat gerçekleştiriliyor" dedi.

"Çok hummalı bir çalışmayla Vuhan'daki vatandaşlarımızın konumlarını haritada tespit ederek onları nasıl götüreceğimizin planını yaptık" diyen Önen, hiçbir Türk vatandaşında koronavirüsün tespit edilmediğini söyledi.

"BAZI VATANDAŞLARIMIZ GELMEKTEN VAZGEÇTİ"

Abdulkadir Önen, 6 vatandaşın gelmek istemediğini belirterek, "Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti" dedi.

