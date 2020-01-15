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  4. Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı

Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Buna göre, 7 kişilik savcı vekil ekibine Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlık ederken, azil sürecindeki bir diğer önemli figür olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler da ekipte yer aldı

WASHINGTON (AA) - Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatoda yargılanacağı azil oturumlarında savcı vekil görevi görecek 7 Demokrat ismi açıkladı.

Pelosi, Kongrede düzenlediği basın toplantısında, söz konusu isimleri ilan ederken, adı geçen Demokrat vekiller de Senatodaki yargı sürecinde neler yapacaklarını anlattı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in başkanlık edeceği 7 kişilik savcı vekil ekibinde, azil sürecindeki bir diğer önemli figür olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler da yer aldı.

Pelosi'nin açıklamasına göre, Schiff ile Nadler'ın yanı sıra diğer Demokrat vekiller Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Sylvia Garcia ve Jason Crow da ekibin diğer üyeleri oldu.

Öte yandan bugün öğleden sonra Temsilciler Meclisinde daha önce Trump'a karşı kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesine ilişkin oylamanın yapılması bekleniyor.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, söz konusu maddelerin kendilerine ulaşmasının ardından salı günü Senatodaki azil sürecine başlamayı umduklarını açıklamıştı.

- Beyaz Saray'dan tepki

Diğer yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Pelosi'nin attığı adımların Amerikan halkının taleplerinden uzak olduğunu savundu.

Grisham, "Pelosi'nin bu uyduruk ve yasa dışı azil süreciyle başardığı tek şey, Amerikan halkı yerine sadece politikaya odaklandığını ispatlaması olmuştur." ifadesini kullandı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu, 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş; Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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ABD azil süreci Donald Trump Nancy Pelosi

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