Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı

WASHINGTON (AA) - Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatoda yargılanacağı azil oturumlarında savcı vekil görevi görecek 7 Demokrat ismi açıkladı.

Pelosi, Kongrede düzenlediği basın toplantısında, söz konusu isimleri ilan ederken, adı geçen Demokrat vekiller de Senatodaki yargı sürecinde neler yapacaklarını anlattı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in başkanlık edeceği 7 kişilik savcı vekil ekibinde, azil sürecindeki bir diğer önemli figür olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler da yer aldı.

Pelosi'nin açıklamasına göre, Schiff ile Nadler'ın yanı sıra diğer Demokrat vekiller Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Sylvia Garcia ve Jason Crow da ekibin diğer üyeleri oldu.

Öte yandan bugün öğleden sonra Temsilciler Meclisinde daha önce Trump'a karşı kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesine ilişkin oylamanın yapılması bekleniyor.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, söz konusu maddelerin kendilerine ulaşmasının ardından salı günü Senatodaki azil sürecine başlamayı umduklarını açıklamıştı.