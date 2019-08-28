Pelvik organ sarkması kadınlarda yaşam kalitesini etkiliyor

Kadınlarda rahim, kalın bağırsak, mesane ya da, rahmi alınmış kadınlarda ince bağırsak sarkmasının meydana gelebileceğini belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Pelvik organ sarkmalarında genellikle tek bir organ değil, pelvik taban kas ve ligamanlarının zayıflığı nedeni ile bütün pelvik organlarda az veya daha fazla sarkma görülmektedir. Bu nedenle meydana gelen organ sarkmasını sadece rahim sarkması ya da mesane sarkması olarak adlandırmak yanlıştır.

Pelvik organ sarkmasının değişik sınıflama yöntemleri mevcuttur. Basite indirgemek gerekirse, hafif derece sarkmalar da herhangi bir müdahale gerekmemektedir. Orta derece sarkmalarda hastanın şikayetine göre tedaviye karar verilir, ileri derece sarkmalarda ise artık ıkınmakla ya da dinlenme halinde organların vajen dışına çıkması söz konusudur. Bu sarkmalar tedavi gerektirmektedir.

Pelvik organ sarkmasının başlıca bilinen risk faktörleri arasında; aşırı kilo, hamilelik, normal doğum, kronik kabızlık, öksürmeye neden olan KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi hastalıklar ve genetik yatkınlık olarak sıralanabilir.