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'Pençe' harekatında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatında tespit edilen 2 sığınakta ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-1' ve 'Pençe-2' operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin tespit edilerek, imha edildiği belirtildi.

Son olarak, dün, teröristlerin kullandığı 2 sığınağın daha bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda yapılan arama ve taramalarda; 4 adet av tüfeği, 47 adet av tüfeği mühimmatı, 28 adet Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 adet 7.62 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 adet AK-47 piyade silahı mühimmatı, 5 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet M-16 paintball silahı, 200'lük Bixi makineli tüfek mühimmat şeridi, 1 adet telsiz, 1 adet keskin nişancı kıyafeti ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri komandolarımız tarafından imha edildi."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Pençe harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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