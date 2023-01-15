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Pençe-Kilit Operasyonu'nda mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı! "Girilemez, ulaşılamaz denilen her yere girdik"

15.01.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit Harekatı, teröristlere geçit vermedi. Sınır güvenliğini ileriden sağlamak amacıyla yapılan operasyonlarda terör hedefleri birer birer etkisiz hale getirilirken mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı. 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen "Kahraman komandolarımız operasyonlara devam ediyor. 'Girilemez' denilen her yere girdik, 'Ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı! "Girilemez, ulaşılamaz denilen her yere girdik"

Geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit operasyonlarıyla teröristlere geçit verilmedi. Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. Maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullanan TSK, 17 Nisan 2022 tarihinde Parasiya Dağ Bloğu, Zap Suyu ve Şemdinli Çayı arasındaki kalan bölgedeki terör hedeflerini birer birer etkisiz hale getirdi. Gerçekleştirilen harekat çerçevesinde Hava Kuvvetleri, Kara Havacılık unsurları, elektronik harp unsurları, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teröristlerin inlerini başlarına yıktı.

506 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) gerçekleştirilen basın turu çerçevesinde Hakkari'ye gelen gazeteciler ise, Harekatının gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalarda bulunan üs bölgelerindeki mücadeleye şahitlik etti. 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe Üs Bölgelerini ziyaret etme fırsatı bulan gazeteciler teröre karşı verilen mücadeleyi sıfır noktasında inceledi. Gerçekleştirilen harekat çerçevesinde, 17 Nisan 2022 tarihinden itibaren bölücü terör örgütüne ait 462 sığınak, 113 mağara olmak üzere toplam 575 mağara, sığınak ve barınak tespit edildi. Ayrıca, toplamda 2 bin 2 mayın ve el yapımı patlayıcının tespitinin yapılarak imha edildiği bildirildi.

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Öte yandan, harekat çerçevesinde 506 bölücü terör örgütü unsuru etkisiz hale getirilirken, bin 182 adet değişik çapta silah ve 538 bin 413 mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

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"HER NOKTAYA ULAŞTIK"

Harekatın yapıldığı bölge hakkında basın mensuplarına bilgi veren 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, teröristlerin, ‘Kimsenin giremeyeceği, girse de çıkamayacağı’ iddiasıyla “Cehennem Tepesi” olarak adlandırdıkları teröristlerin kullandığı 47 mağara ve sığınağın tespit edildiğini, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu söyledi. Daha önce Avaşin’de Pençe-Yıldırım, Metina bölgesinde Pençe-Şimşek harekatlarının yapıldığını vurgulayan Şen, “Pençe-Kilit Harekatının da düzenlenmesiyle bu bölge adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alınmıştır” ifadelerini kullandı. Kimsenin giremeyeceği iddiasıyla sözde Cehennem Tepe, Kale Tepe, Direniş Tepe olarak isimlendirilen tüm tepelerin ise TSK tarafından kontrole alındığı bildirildi.

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Harekat öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirildiğini anlatan Şen, “Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini sağlamak maksadıyla 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almış ve halen operasyonlara devam etmektedir. Neticede 'girilemez' denilen her yere girdik, 'ulaşılamaz' denilen her noktaya ulaştık” diye konuştu.

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"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Harekat çerçevesinde operasyona giden timin komutanı üsteğmen ise, “Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler, bizleri hiçbir şey yıldıramaz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar inlerine girmeye devam edeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemiz sürecek. Türk komandoları olarak bizim anlayışımız budur. Milletimiz rahat olsun, dualarını bizden esirgemesinler” ifadelerini kullandı.

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Teröristlere geçit vermemek için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan Kahraman Mehmetçik terörle mücadelesine kesintisiz devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit Operasyonu

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