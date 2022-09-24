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Pençe-Kilit şehidi Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a son veda! Acılı kardeş: Herkese nasip olmaz

24.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi. Törende şehit Serkan Erkuş'un kız kardeşi Serpil Erkuş, "Kardeşim şehit oldu, ne mutlu bize, herkese nasip olmaz" diyerek, gözyaşı dökerken ağabeyinin üniformasını giydi. Bu sırada törene katılan vatandaşlar; ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyerek slogan attı.

Pençe-Kilit şehidi Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a son veda! Acılı kardeş: Herkese nasip olmaz

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Erkuş (28) için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Bakan Yanık, şehidin annesi Suna Erkuş ve Milletvekili Öznur Çalık ile kol kola girerek top arabasının arkasından yürüdü. Yanık, şehidin annesi Erkuş'u teselli etti.

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Kız kardeşi Serpil Erkuş da şehidin üniformasını giyerek top arabasının önünde kucağında abisinin fotoğrafını taşıdı. Erkuş, "Kardeşim şehit oldu, ne mutlu bize, herkese nasip olmaz" diyerek, gözyaşı döktü. Bu sırada törene katılan vatandaşlar; ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyerek slogan attı.

AA-20220924-28979528-28979527-SEHIT_PIYADE_USTEGMEN_ERKUS_MEMLEKETI_MALATYADA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Şehit Üs2020 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı belirtilen Serkan Erkuş'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

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(DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Pençe Kilit Operasyonu
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