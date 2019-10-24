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Pence'den Hong Kong'daki protestoculara "yanınızdayız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: - "(Hong Kong'daki protestoculara hitaben) ABD, sizin yanınızda, sizden ilham alıyor" - "Amerikan Basketbol Ligi, Çin Komünist Partisi ve ifade özgürlüğünün susturulmasının yanında yer alarak, otoriter Çin rejiminin yüzde yüz iştiraki gibi hareket ediyor" - "Nike, kendisini sözde sosyal adalet şampiyonu gibi öne çıkarıyor ama söz konusu Hong Kong olunca, sosyal vicdanını kapının dışında bırakmayı tercih ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Hong Kong'daki protestocuların yanında olduğunu belirtti.

Pence, başkent Washington'daki Wilson Center'ın kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen programda, ABD-Çin ilişkileri üzerine konuştu.

Çin'in Hong Kong Özerk İdari Bölgesi'nde, hazirandan bu yana devam eden protestolara dikkati çeken Pence, Çin'in "Hong Kong'daki insanların hak ve hürriyetlerini büyük oranda kısıtladığını" savundu.

Pence, Pekin yönetiminin son birkaç yılda Hong Kong'a müdahalelerini artırdığına işaret ederek, Hong Kong'daki protestoculara hitaben, "ABD, sizin yanınızda, sizden ilham alıyor. Sizi şiddet içermeyen protesto yolunda kalmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çin'e "Uygur" eleştirisi

Çin yönetiminin milyonlarca Müslüman'ı da hapishanelerde tuttuğunu vurgulayan Pence, Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini de eleştirdi.

Pence, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve spor giyim markası Nike'ı da Çin'e karşı tutumları konusunda eleştirerek, "NBA, Çin Komünist Partisi ve ifade özgürlüğünün susturulmasının yanında yer alarak, otoriter Çin rejiminin yüzde yüz iştiraki gibi hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Nike hakkında ise Pence, "Nike kendisini sözde sosyal adalet şampiyonu gibi öne çıkarıyor ama söz konusu Hong Kong olunca, sosyal vicdanını kapının dışında bırakmayı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD-Çin gerginliği NBA'ye sıçradı

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek" ifadesinin yer aldığı Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile ilişkilerini askıya almış, bazı televizyon kanalları Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler de sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Morey, söz konusu paylaşımını silmiş, NBA yönetimi de bu paylaşım nedeniyle üzüntü duyulduğunu ifade eden açıklama yapmıştı.

Çin, Nike'ın Hong Kong'daki protestoları destekleyen Japon bir ortağıyla yaptığı spor ayakkabıların satışını da askıya almıştı. Nike bunun üzerine, Hong Kong'daki protestolar konusunda sessizliğe gömülmüştü.

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