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Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Fatih’te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada

Fatih’te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Aynı anlarda sokaktan geçen Cezayir uyruklu 17 yaşındaki genç bebeği havada yakaladı.
Olay, Fatih’te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Suriyeli Doha Muhammed annesi Leyla Abdullah yemek yaptığı sırada ikinci kattaki dairenin açık penceresine yaklaştı. Bu sırada çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat bebeğin düşeceğini fark ederek pencerenin altına geldi. Aynı dakikalarda bebek pencereden aşağıya düştü. Cezayirli genç bebeği havada yakaladı. 2 yaşındaki bebek olayı burnu bile kanamadan atlattı. Gencin bebeği havada yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Görüntülerde, gencin düşen bebeği havada yakaladığı analar yer alıyor. Ardından bebeğin daireye giren genç bebeği ailesine teslim ediyor.

Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada

Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada

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