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Pencereden düşen ortaokul öğrencisi hastanede iki kez hayata döndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 21:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen A.Ç.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen A.Ç. (13), ağır yaralandı. İç organları zarar gören ve vucudunda kırıklar bulunan A.Ç.'nin kaldırıldığı hastenede iki kez duran kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı. Yeniden hayata döndürülen A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Manavgat'taki özel okulda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.Ç., okulun 3'üncü katındaki sınıfın yarısına kadar korkuluk bulunan penceresinden düştü. A.Ç.'nin düştüğünü fark eden öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ç., önce özel hastaneye ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İç organları zarar gören, ayak ve kalçasında kırıklar olduğu belirlenen A.Ç.'nin hastanede 2 defa kalbi durdu. A.Ç. buradaki müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
İNTERNETTEN ERKEK ARKADAŞ İDDİASI
Öte yandan A.Ç.'nin internet üzerinden tanıştığı ve Denizli'de oturan kişiyle arkadaşlık yaptığı, durumu öğrenen ailesinin tepki gösterdiği, cep telefonunu aldığı ve internet erişimini kısıtladığı iddia edildi. A.Ç.'nin bu nedenle okulda problemler yaşamaya başlaması üzerine okul yönetimi ve rehberlik servisinin kız çocuğunun ailesiyle görüşerek mutlaka psikologdan destek almaları gerektiğini söylediği öğrenildi. A.Ç.'nin geçen hafta erkek arkadaşıyla İzmir'de buluşmak için uçak bileti aldığı, durumdan haberdar olan annesinin uçak biletini iptal ettirdiği de iddia edildi.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Kızımız şu anda Antalya'da tedavi altında. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylemiş. Umarın en kısa sürede iyileşip okuluna ve yaşamına kaldığı yerden devam eder" dedi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını aktaran Kaymakam Yiğit, müfettişlerin 16 Aralık Pazartesi okula gidip, inceleme yapacağını söyledi.

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