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  4. Pendik'te dehşet anları! Karşı kaldırıma kadar savruldu

Pendik'te dehşet anları! Karşı kaldırıma kadar savruldu

03.12.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, hızla gelen bir taksinin kendisine çarpmasıyla kaldırıma kadar savruldu. Zavallı köpeğin ağrı yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede aşırı hızla ilerleyen taksi şoförü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek elektrik direğine çarparak durdu. Köpek ağır yaralanırken, taksi şoförü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak köpeği karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen taksi şoförü sokak köpeğine çarpıyor, çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek savrulurken, taksici hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

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