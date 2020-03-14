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Pendik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 08:36 | Son Güncelleme

Pendik'te seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Pendik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine giden otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(DHA)

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