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Pendik’teki olayda flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Pendik’te parkta oynayan çocukların üzerine ateş ederek Hiranur Demircan’ı yaralayan ve ilk sorgusunun ardından serbest bırakılan şüpheli B.B., ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir çocuğu sırtından vuran şüphelinin ilk seferde serbest bırakılması büyük tepki çekmişti.

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

PENDİK'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce serbest bırakılan şüpheli B.B. hakkında yeninden gözaltı kararı verdi. Savcılığın kararının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli B.B. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR"

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.B. 'Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve Yaralama' suçlarından tutuklandı. Mahkeme kararında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, CD inceleme tutanağı, doktor raporu, tanık ve mağdurun beyanı, delillerin toplanmamış olması ile adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek şüphelinin tutuklanmasına karar verildiğini kaydetti.

“KİMSEYE ATEŞ ETMEDİM” DEMİŞTİ

Şüpheli B.B. yeniden gözaltına alınarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildinde verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben kimseyi yaralamadım. Tüfeğim ve silahım da yoktur. Kimseye ateş etmedim. Çocukların neden benim hakkımda silahla ateş ettiğimi söylediklerini bilmiyorum” demişti.

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Son dakika pendik hiranur demircan

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