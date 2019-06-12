Pendik'te alt geçitte mahsur kalan kişi uzatılan merdivenle kurtarıldı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte, 1.5 saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğu Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi'nde bulunan altgeçidi su bastı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü camdan aracın üstüne çıkarak sel sularından korunmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü yaklaşık bir buçuk saat sonra merdiven uzatılarak kurtarıldı. Alt geçitte kalan aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı.



