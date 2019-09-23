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Pendik’te orman yakan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 23:37 | Son Güncelleme

Pendik’te Aydos Ormanı’nı yakan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Pendik’teki Aydos Ormanı’nda geçtiğimiz Perşembe günü çıkan yangının faili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve ardından terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen Y.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Pendik’te Aydos Ormanı’nı yakan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Pendik’teki Aydos Ormanı’nda geçtiğimiz Perşembe günü çıkan yangının faili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve ardından terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen Y.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. Adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, ‘Ben yapmadım ki’ cevabını veren Y.A., ifade verdiği savcılık tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakma’ suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıkça zanlı hakkında hazırlanan tutuklanma talebinde, iki tanığın Y.A.’yı ilk yangın yerinde gördüklerine, ikinci yangın yerinde ise ateşi çıkardığına bizzat şahit olduklarına ve zanlıyı teşhis ettiklerine ilişkin ifadeler yer aldı. Tutuklama talebinde PKK/KCK terör örgütüne ilişkin paylaşım yapan bir sosyal medya hesabında Pendik’te çıkan yangından kısa bir süre sonra ‘Pendik Kurtköy’de bulunan ormanlık alana birimlerimizce ateşten eylem gerçekleştirilmiştir’ şeklinde paylaşım yapıldığı belirtildi. Yazıda ayrıca her ne kadar şüpheli orman yangını çıkardığını kabul etmeyip, yangını söndürmeye çalıştığını söylese de tanıkların sesli uyarısının ardından olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi. Zanlı Y.A.’nın olay yerinden ayrılmasının ardından dumanların yükselmesinin söndürmek istediğine ilişkin sözleriyle tezatlık oluşturduğu vurgulandı.
Zanlı Y.A., kuvvetli suç şüphesi olduğu ve kaçma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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