HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Penis eğriliği nasıl düzeltilir, tekrar cinsel ilişki ne zaman yaşanır?

Penis eğriliği nasıl düzeltilir, tekrar cinsel ilişki ne zaman yaşanır?

05.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peyronie yani penis eğriliği, penisin içinde oluşan plak adı verilen yara dokusunun neden olduğu penis sorunudur. Bu, penisin düz yerine bükülmesine neden olabilir. Peyronie hastalığı olan çoğu erkek hala cinsel ilişkiye girebilir ancak bazıları için ağrılı olabilir ve sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Peki penis eğriliği nasıl düzeltilir, tekrar cinsel ilişki ne zaman yaşanır?

Penis eğriliği hastalığı, peniste gelişen ve eğimli, ağrılı ereksiyonlara neden olan fibröz skar dokusundan kaynaklanan kansersiz bir durumdur. Penisler şekil ve boyut olarak farklılık gösterir ve kavisli bir ereksiyona sahip olmak mutlaka endişe nedeni değildir. Ancak penis eğriliği, bazı erkeklerde önemli bir bükülme veya ağrıya neden olur.

PENİS EĞRİLİĞİ DOĞUŞTAN MIDIR?

Penis eğriliği doğuştan veya sonradan olabilir.

Penis eğriliği cinsel hayatı etkiliyorsa tedavi edilmesi gerekir.

Sonradan oluşan peyroni dediğimiz eğriliklerde ilaç tedavisi uygulanır.

Doğuştan olan eğriliklerde ise cerrahi işlem gerekir.Yapılan operasyon 2-2,5 saat sürmektedir.

PENİS EĞRİLİĞİNİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Doğuştan olan penir eğriliği durumlarında ancak cerrahi yöntem ile eğrilik düzeltilebilir.

Kullanılacak herhangi bir alet ya da ilaçla iyileşme şansı yoktur.Yaklaşık 2-2,5 saat süren ameliyat sonrasında hasta bir gün boyunca hastanede dinlenir.

Eğrilik ameliyat sonrasında yüzde yüz iyileşmektedir. Hasta cinsel perhiz kurallarına uyarsa tekrarlanma görülmez.

PENİS EĞRİLİĞİ AMELİYATSIZ DÜZELTİLİR Mİ?

Doğuştan olan penis eğrilikleri ameliyatsız düzelmemektedir. Herhangi bir ilaç ya da alet ile tedavisi sağlanamaz.

Yaşanılan eğriliğin ameliyat gerektirip gerektirmediği bir test tarafından belirlenmektedir. Penisin eğri olması nedeniyle cinsel ilişki sırasında penisin kırılma riski olacağı için mutlaka cerrahi işlem yapılması gereklidir.

Screenshot_40

PENİS EĞRİLİĞİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Doğuştan penik eğriliği hastalığında eğrilik ameliyatla tedavi edilir. Eğriliğin bulunduğu tarafın aksi tarafına cerrahi süturlar konularak eğrilik düzeltilir.

Ameliyat tekniği hassas bölgeye uygulanacağı için bazı vakalarda üç saate kadar ulaşabilir.Penisin damar sinir sahasında çalışıldığı için nazik bir şekilde çalışılır. Ameliyat sonrasında hastaya bir günlük sonda takılmakta ve penisin sargılayan bir bez sarılmaktadır.

AMELİYAT SONRASI CİNSEL İLİŞKİ NE ZAMAN YAŞANIR?

Doğuştan olan penis eğriliği durumlarında cerrahi işlem yapılmaktadır.Ameliyat 2-2,5 saat sürmektedir.

Hastalarda eğriliği düzeltmeye yönelik konulan cerrahi süturlar ve dikiş metaryallerin kendini atmaması için cinsel ilişki ile ilgili kural konulmalıdır.

Hastanın yaklaşık bir ay kadar hastanın cinsel lişkiye girmemesi gerekir.

PENİS EĞRİLİĞİ AMELİYATINDAN NE KADAR SÜRE SONRA GÜNLÜK İŞLER YAPILIR?

Doğuştan penis eğriliklerinde cerrahi işlem uygulanır. Ameliyat sonrası hastanın 10-15 gün sargı sarması,bir ay kadar cinsel ilişki yaşamaması ve hastanın bir gün hastanede kalması gerekmektedir.

Gündelik işlerini ertesi gün normal bir şekilde yapabilirler. Banyoyu üçüncü günden sonra ya da o bölgeyi ıslatmayacak şekilde banyo yapabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Vitiligo belirtilerinden sadece biri! Eksikliğinde...Vitiligo belirtilerinden sadece biri! Eksikliğinde...
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Uzman isim açıkladı: Skolyoz hastalığı son 10 yılda arttı

Uzman isim açıkladı: Son 10 yılda arttı

B12 vitamini eksikliğine dikkat! Vitiligo belirtilerinden sadece biri

Vitiligo belirtilerinden sadece biri! Eksikliğinde...

Yanık derecelerinden en ağırı hangisi? Yanık çeşitleri ve tedavi yöntemleri

Tamamen iyileşmesi mümkün! En ağırı nasıl tedavi ediliyor?

Diş gıcırdatma neden olur? Tedavisi ne kadar sürer?

Sabah kalktığınızda çeneniz ağrıyorsa sebebi bu olabilir!

Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!

Apraksi terapisi ile konuşma bozukluğu tedavi edilebilir!

Detoks nedir? Nasıl yapılır? Öyle yararları varmış ki...

7 gün boyunca yemeyin! Öyle faydaları varmış ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.