Penis eğriliği nasıl düzeltilir, tekrar cinsel ilişki ne zaman yaşanır?

Doğuştan olan penis eğrilikleri ameliyatsız düzelmemektedir. Herhangi bir ilaç ya da alet ile tedavisi sağlanamaz.

Kullanılacak herhangi bir alet ya da ilaçla iyileşme şansı yoktur.Yaklaşık 2-2,5 saat süren ameliyat sonrasında hasta bir gün boyunca hastanede dinlenir.

Doğuştan olan penir eğriliği durumlarında ancak cerrahi yöntem ile eğrilik düzeltilebilir.

Doğuştan olan eğriliklerde ise cerrahi işlem gerekir.Yapılan operasyon 2-2,5 saat sürmektedir.

Penis eğriliği hastalığı, peniste gelişen ve eğimli, ağrılı ereksiyonlara neden olan fibröz skar dokusundan kaynaklanan kansersiz bir durumdur. Penisler şekil ve boyut olarak farklılık gösterir ve kavisli bir ereksiyona sahip olmak mutlaka endişe nedeni değildir. Ancak penis eğriliği, bazı erkeklerde önemli bir bükülme veya ağrıya neden olur.

Yaşanılan eğriliğin ameliyat gerektirip gerektirmediği bir test tarafından belirlenmektedir. Penisin eğri olması nedeniyle cinsel ilişki sırasında penisin kırılma riski olacağı için mutlaka cerrahi işlem yapılması gereklidir.

PENİS EĞRİLİĞİ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Doğuştan penik eğriliği hastalığında eğrilik ameliyatla tedavi edilir. Eğriliğin bulunduğu tarafın aksi tarafına cerrahi süturlar konularak eğrilik düzeltilir.

Ameliyat tekniği hassas bölgeye uygulanacağı için bazı vakalarda üç saate kadar ulaşabilir.Penisin damar sinir sahasında çalışıldığı için nazik bir şekilde çalışılır. Ameliyat sonrasında hastaya bir günlük sonda takılmakta ve penisin sargılayan bir bez sarılmaktadır.

AMELİYAT SONRASI CİNSEL İLİŞKİ NE ZAMAN YAŞANIR?

Doğuştan olan penis eğriliği durumlarında cerrahi işlem yapılmaktadır.Ameliyat 2-2,5 saat sürmektedir.

Hastalarda eğriliği düzeltmeye yönelik konulan cerrahi süturlar ve dikiş metaryallerin kendini atmaması için cinsel ilişki ile ilgili kural konulmalıdır.

Hastanın yaklaşık bir ay kadar hastanın cinsel lişkiye girmemesi gerekir.

PENİS EĞRİLİĞİ AMELİYATINDAN NE KADAR SÜRE SONRA GÜNLÜK İŞLER YAPILIR?

Doğuştan penis eğriliklerinde cerrahi işlem uygulanır. Ameliyat sonrası hastanın 10-15 gün sargı sarması,bir ay kadar cinsel ilişki yaşamaması ve hastanın bir gün hastanede kalması gerekmektedir.

Gündelik işlerini ertesi gün normal bir şekilde yapabilirler. Banyoyu üçüncü günden sonra ya da o bölgeyi ıslatmayacak şekilde banyo yapabilirler.

