Penis puanlayarak servet kazanıyor! ''Onlara hükmetmek ve aşağılamak benim gizli fantezim''

Sosyal medya fenomeni Victoria Lit, son dönemde yetişkin içerik platformu üzerinden verdiği hizmete erkeklerin penislerini değerlendirmeyi de ekledi. Bu sayede servetine servet katan genç yıldız, açıklamalarıyla olay oldu.

KEYİF ALIYOR

İlgi alanları arasında yemek pişirmek, moda ve seyahatin yer aldığını söyleyen Victoria, aynı zamanda erkeklerin penislerine puan vermenin de kendisi için sadece bir iş olmadığını ve bundan keyif aldığını dile getirdi.

'BOMBA ETKİSİ'

Söz konusu boyut olduğunda dürüstçe fikirlerini paylaşmanın müşterileri üzerinde bomba etkisi yarattığını söyleyen Victoria, bazı erkeklerin ondan penislerinin onu tatmin edemeyecek kadar küçük olduğunu söylemesini istediklerini açıkladı.

ONUN GİZLİ ZEVKİ

"Onlara hükmetmek ve aşağılamak her zaman benim gizli zevkim oldu." diyen genç kadın, aşağılanmak isteyen erkeklerle yaptığı şeyin kendisi için muhteşem bir stres giderici olduğunu söyledi. Özellikle de müşterilerinden ekstra ödeme geldiğinden bunun ona paha biçilemez bir mutluluk verdiğinin altını çizdi.



