Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Penis puanlayarak servet kazanıyor! ''Onlara hükmetmek ve aşağılamak benim gizli fantezim''

Penis puanlayarak servet kazanıyor! ''Onlara hükmetmek ve aşağılamak benim gizli fantezim''

05.11.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tükürüğünün bile bir servet değerinde olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeni Victoria Lit, popüler bir yetişkin içerik platformu üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak servet kazanmasıyla gündem olmuştu. Genç kadın şimdi, erkeklerinin penislerini değerlendirmesiyle gündemde. Açıklamaları ise şaşırtıcı.

Penis puanlayarak servet kazanıyor! ''Onlara hükmetmek ve aşağılamak benim gizli fantezim''

Sosyal medya fenomeni Victoria Lit, son dönemde yetişkin içerik platformu üzerinden verdiği hizmete erkeklerin penislerini değerlendirmeyi de ekledi. Bu sayede servetine servet katan genç yıldız, açıklamalarıyla olay oldu.

KEYİF ALIYOR

305762189_1108142919823052_296943922850048292_n

İlgi alanları arasında yemek pişirmek, moda ve seyahatin yer aldığını söyleyen Victoria, aynı zamanda erkeklerin penislerine puan vermenin de kendisi için sadece bir iş olmadığını ve bundan keyif aldığını dile getirdi.

'BOMBA ETKİSİ'

310298174_792831672002825_6314342355987098500_n

Söz konusu boyut olduğunda dürüstçe fikirlerini paylaşmanın müşterileri üzerinde bomba etkisi yarattığını söyleyen Victoria, bazı erkeklerin ondan penislerinin onu tatmin edemeyecek kadar küçük olduğunu söylemesini istediklerini açıkladı.

ONUN GİZLİ ZEVKİ

0_Image (6)

"Onlara hükmetmek ve aşağılamak her zaman benim gizli zevkim oldu." diyen genç kadın, aşağılanmak isteyen erkeklerle yaptığı şeyin kendisi için muhteşem bir stres giderici olduğunu söyledi. Özellikle de müşterilerinden ekstra ödeme geldiğinden bunun ona paha biçilemez bir mutluluk verdiğinin altını çizdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım istedi! “Erkek arkadaşımın porno bağımlılığı...”Yardım istedi! “Erkek arkadaşımın porno bağımlılığı...”
Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Renkli gaz çıkartarak...Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta! Renkli gaz çıkartarak...
Kocasını başka kadınlara kiralıyor! ''Talep öyle çok ki...''Kocasını başka kadınlara kiralıyor! ''Talep öyle çok ki...''
Anahtar Kelimeler:
penis OnlyFans

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Dünya bu Türk'ü konuşuyor! 6 sıra koltuk onun için boşaltıldı

Dünya bu Türk'ü konuşuyor! 6 sıra koltuk onun için boşaltıldı

Ünlü YouTuber hop oturup hop kalktı! Sarıkamış'ta inanılmaz görüntüler

Ünlü YouTuber hop oturup hop kalktı! Sarıkamış'ta inanılmaz görüntüler

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

İlginizi Çekebilir

Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını, eklem ağrısını...

Dokunduğu yere şifa veriyor: Kulak kaşıntısını, eklem ağrısını...

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.