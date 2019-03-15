NEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçim sonuçlarında sözüm ona bir zayıflama emaresi gözükürse, 'biz nasıl bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğuna takoz koyarız' diye pusuda bekleyenler var." dedi.

Nevşehir Özel Organize Sanayi Bölgesindeki karoser imalatı yapılan bir tesisi ziyaret eden Varank, Acıgöl ilçesindeki Merkez Çarşı Camisinde cuma namazı kıldı. Cami girişinde karşılaştığı çocuklara, İHA ve SİHA maketleri hediye eden Varank, çocuklarla bir süre görüştü.

AK Parti ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinge katılan Varank, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti adaylarına destek istedi.

Vatandaşların Pensilvanya ve Kandil'i sevindirmemek için AK Parti adaylarına destek vermesi gerektiğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da yaşadıklarımızın nasıl üstesinden geldiğimizi sizler iyi biliyorsunuz. Şuan da acaba bu seçim sonuçlarında sözüm ona bir zayıflama emaresi gözükürse, 'biz nasıl bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme yolculuğuna takoz koyarız' diye pusuda bekleyenler var. İnanıyorum ki, sizler onları bu seçimde sevindirmeyeceksiniz, sizler Pensilvanya'yı, Kandil'i sevindirmeyeceksiniz. AK Parti Acıgöl Belediye Başkan Adayı Ercan Ertaş ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile diğer tüm belde ve ilçelerimizde rekor bir oyla zaferi Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceksiniz. İki hafta gibi bir süremiz kaldı. Biliyorum ki, sizler çok çalışıyorsunuz ama yeterli değil. Telefonlarımızı alıp, rehberlerimizdeki herkesi arayıp ikna etmeye çalışacağız. Bizim tüm Türkiye’de, tüm dünyada ses getirecek bir sonucu elde etmemiz lazım."