Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

Albay Ryder, Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Güvenli bölge konusunda taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahale etmesi durumunda iki ülkenin üzerinde mutabakata vardığı güvenlik mekanizmasının işlerliğinin olup olmayacağına yönelik bir soruya, Albay Ryder, "Güvenlik mekanizmasını uygulamaya çalışıyoruz. Bu noktada ilerleme kaydetmeye devam ediliyor." yanıtını verdi.

Ryder, Türkiye'den yapılan açıklamalara yanıt vermeyeceğini ifade ederek, iki ülke güvenlik güçlerinin şu ana kadar 7 hava keşif devriyesi ve 2 müşterek kara devriyesi gerçekleştirdiğini ve gelecekte daha çok devriye için planlama yapıldığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki siperlerini kaldırmaya devam ettiğini belirten Ryder, "Türk müttefiklerimizle sadece onların meşru güvenlik kaygıları için değil aynı zamanda DEAŞ'ın geri gelmemesi ve kalıcı olarak yenilmesi için de yakın çalışmak istiyoruz. Yapılacak daha çok iş olduğunun farkındayız ancak ilerleme kaydettiğimiz konusunda güvenimiz tam." diye konuştu.