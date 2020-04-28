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Türk uzmanlar Pentagon'un paylaştığı 'UFO' görüntülerini yorumladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 19:33 | Son Güncelleme

Türk uzmanlar, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı görüntüleri yorumladı. Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Pentagon'un arşivlerinde olan ve tanımlanamayan uçan cisim (UFO) videolarıyla ilgili olarak, "Bunlar rutin hale gelen UFO iddiaları. Görüntüler yeni değil” dedi. Doç. Dr. Hasan Esenoğlu ise "Görüntüdeki cisim uzaylılarla ilgili olsa, etkisi koronavirüsü de geçerdi." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntülerin yayınladığına dair haberlere ilişkin Türk Astronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, açıklamalarda bulundu. Söz konusu görüntülerin geçen yıl da yayınlandığını belirten Küçük, “Bu tür haberler rutin hale gelen UFO iddialarıdır. İnsanoğlunun kendisi dışında varlıklara olan merakı bilinmeyen cisimler olarak adlandırdığımız UFO’lara karşı merak duygusunu her zaman körüklemiştir. Ancak bilimsel olarak bunlar insan dışındaki öteki canlılardır diyebileceğimiz bir veri henüz bulunmamaktadır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler de, yeni değildir, geçen yıl da yayınlanmıştır. Ancak bu görüntülerde tanımlanamayan uzay cisimleri yer almaktadır diyebilmek ve olaya bilimsel yaklaşabilmek için elimizde kaydedildiği iddia edilen ham görüntülerin olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren İbrahim Küçük şöyle konuştu:

"Bir diğer ve aslında gözden kaçırılan konu, içinde bulunduğumuz atmosferik etkilerdir. Burada atmosferimiz mercek, büyüteç gibi özellikler taşıdığından bazı yüksek katmanlardaki bu ve benzeri hareketlilikler hemen UFO olarak adlandırılmaktadır. Mesela bu görüntü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) da ait olabilir. Bunlara insan dışındaki canlılar yorumunu yapmak bilimsel değildir."

'GÖRÜNTÜDEKİ CİSİM UZAYLILARLA İLGİLİ OLSA, ETKİSİ KORONAVİRÜSÜ DE GEÇERDİ'

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Esenoğlu da Pentagon tarafından yayınlanan görüntüleri değerlendirdi. Prof. Dr. Sacit Özdemir, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları görüntülerde yer alan cisimlerin, uzaylılara ait olmadığını açıkladı. Uçak kameraları ve havada hareket sırasında alınmış görüntüler olduğunu belirten Prof. Dr. Sacit Özdemir, “Fakat bu görüntülerden ne olduğunu söylemek imkansız. Yani adı gibi UFO, tanımlanamayan uçan cisim gerçekten. Fakat uzaylılarla hiçbir alakası olamaz. Başka gezegenlerden, başka yıldızlardan dünyaya gelmiş canlılar olamaz, veyahut onların araçları olamaz. Bu tür yorumlar yapmak çok yanlış olur" diye konuştu.

Pentagon UFO görüntülerini yayınladıPentagon UFO görüntülerini yayınladı

'UZAYLILARLA İLİŞKİLENDİRMEK BÜYÜK HATA'

Görüntüdeki cismin insansız hava araçları, meteoroloji balonu veya farklı tür hava araçları olabileceğini belirten Prof. Dr. Özdemir, “Yani sonuçta yine insanlığın ürettiği bir cisim aslında orada görülen. Veya bir kısmı belki montajlanmış, kamera hileleri dahi olabilir. Bunları hemen uzaylılarla ilişkilendirmek büyük hata. O açıdan bunu kabul etmemiz mümkün değil. En azından bu görüntü ve kayıtlara bakarak bunlar uzaylı, uzaydan gelmiş canlıların araçları demek büyük bir yanlış olur" dedi.

'GÜNDEM DEĞİŞTİRME AMAÇLI OLABİLİR'

Görüntülerin yayınlanma amacının kamuoyunun gündemini değiştirmek amaçlı olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Özdemir, “Ayrıca bu görüntülerin montajlanıp montajlanmadığı, yani üzerine herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının da uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor. Belki bazı kısımlarının gerçek olmadığı da ortaya çıkabilir. Uzaylılarla hiçbir ilgisi alakası olamaz" dedi.

'UZAYLILARLA İLGİLİ OLSA, ETKİSİ KORONAVİRÜSÜ GEÇERDİ'

Doç. Dr. Hasan Esenoğlu ise görüntünün uzaylılara ait olduğunu söylemek için bizzat görmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Görünmeyen bir virüs dünyayı nasıl etkiliyor biliyoruz. Görüntüdeki cisim uzaylılarla ilgili olsa, etkisi koronavirüsü de geçerdi. Çünkü görünüyor. O yüzden bunun uzaylı olduğunu söyleyemeyiz. Bilimi fena halde zorlar. Ama ne olduğuna dair elimizde bir veri yok. Gördüğüm kadarıyla dünya atmosferinin dışında gökyüzüne gönderilen on binlerce nesne var. Onlardan olabilir, uydu veya zaman içinde enerjisi bitmiş olanların serbest kalanlarından olabilir. Buna benzer çok sayıda olgu var uzayda, çıplak gözle görülecek kadar da bunların sayısı arttı. İnsanın ilgisini çekiyor ama tanımlanamayan birer cisim olarak tanımlayabiliriz. Herhangi bir yaşama dair bir şey söylemek çok zor."

(DHA)

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