Perde ve koltuklara sinen kötü kokulardan hızlıca kurtulabilirsiniz! Limon, köknar ve...

Her evde yemek pişer, parfüm kullanılır, kapı pencere açılır ve dışarıdan gelen kokular eve dahil olur. Tüm bu kokular en çok halı, perde ve koltuklara siner. Hatta evinizin nasıl kokacağını perde ve koltuklarınız belirler demek yerinde olur. Güzel kokuların bu yüzeylere sinmesi oldukça keyifli bir durum. Ancak sigara ve benzeri kötü kokuların, ya da ağırlaşan yemek kokularının perde ve koltuklarınıza sinmesi aynı derecede rahatsız edici. Peki bu yüzeylere sinen kötü kokularla nasıl mücadele edebilirsiniz?
KOLTUK VE PERDELERE SİNEN KÖTÜ KOKUDAN KURTULMANIN YOLLARI
Koltuk ve perdelere sinen kötü kokularla baş etmenin ilk yolu bu kokuların sinmesini engellemektir. Bunun için de evinizi mümkün olduğunca havalandırmanız gerekir. Temiz hava bu yüzeylerde biriken kokuları büyük ölçüde çıkaracaktır.
Elbette evi havalandırmak tek başına yeterli değil. Buna rağmen sinmiş kokular için 1 litre suya 1 yemek kaşığı beyaz sirke karıştırıp sprey şişeye doldurun, perde, koltuk ve halı gibi kötü kokunun hapsolduğu yüzeylere sıkın. Her ne kadar sirke kokusu katlanılamaz olsa da kısa sürede kötü kokuları da alıp yüzeylerden hızla uzaklaşacaktır.
Eğer sirke kokusuna kısa süreli de olsa katlanamıyorsanız başka yöntem var! Bir bardak suya bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyip yüzeylere püskürtün. En az sirkeli su kadar işe yaradığını ve kötü kokuları alıp götürdüğünü göreceksiniz.
Bir diğer yöntem ise evde doğal yollarla yapıp güvenle kullanabileceğiniz oda spreyleri. 1 litre suya 2 çay kaşığı karbonat ve mandalina, lavanta, menekşe, leylak gibi hoşunuza giden bitki yağlarından 15 damla ekleyip iyice çalkalayın. Tam olarak karıştıktan sonra perde ve koltuklarınıza en az 30 cm mesafeden püskürtün ve kötü kokularla vedalaşın. Bu karışımı kıyafetleriniz, halılarınız, mutfak banyo ve tuvaletleriniz için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Elbette ilk şart evi sık sık havalandırmak ve detaylıca temizlemek. Sonrasında uygulayacağınız ufak tefek yöntemler de en büyük yardımcınız olacak. Neredeyse her evde olan ya da aktardan alınabilecek malzemelerle koltuk ve perdelerinize sinen kötü kokulara veda edeceksiniz.
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