Perde ve koltuklara sinen kötü kokulardan hızlıca kurtulabilirsiniz! Limon, köknar ve...

Her evde yemek pişer, parfüm kullanılır, kapı pencere açılır ve dışarıdan gelen kokular eve dahil olur. Tüm bu kokular en çok halı, perde ve koltuklara siner. Hatta evinizin nasıl kokacağını perde ve koltuklarınız belirler demek yerinde olur. Güzel kokuların bu yüzeylere sinmesi oldukça keyifli bir durum. Ancak sigara ve benzeri kötü kokuların, ya da ağırlaşan yemek kokularının perde ve koltuklarınıza sinmesi aynı derecede rahatsız edici. Peki bu yüzeylere sinen kötü kokularla nasıl mücadele edebilirsiniz?

KOLTUK VE PERDELERE SİNEN KÖTÜ KOKUDAN KURTULMANIN YOLLARI