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Perge Antik Kenti yakınında orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Aksu'da, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi; 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi. Alevlere, Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine sıçramaması için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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