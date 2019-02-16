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Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peri bacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtti.

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde Kapadokya'daki yapılaşmaya değinmiş, 'Bölgedeki tüm kaçak yapılar yıkılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de peri bacalarının orada otel yapıyor şu hale bak sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı. Buralarda kaçak göçek yapı varsa peri bacalarının olduğu bölgede bunların hepsini yıkacaksınız seçimden sonra ben oradayım. Yıkım başladı şu anda." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Peri Bacaları Nevşehir Otel inşaatı

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