Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde Kapadokya'daki yapılaşmaya değinmiş, 'Bölgedeki tüm kaçak yapılar yıkılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de peri bacalarının orada otel yapıyor şu hale bak sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı. Buralarda kaçak göçek yapı varsa peri bacalarının olduğu bölgede bunların hepsini yıkacaksınız seçimden sonra ben oradayım. Yıkım başladı şu anda." demişti.

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