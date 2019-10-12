HABER

Periler kayıpsız geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesporkulübü, TKBL 2.

Periler kayıpsız geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesporkulübü, TKBL 2. Haftası’nda evinde ağırladığı Edremit Belediye Gürespor takımını 66-53 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde Edremit Belediye Gürespor ile karşılaştı. Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan maça iyi başlayan yeşil-beyazlılar, ilk 3 dakikada 7-0 öne geçti. Edremit Belediye Güre takımı ilk çeyreğin bitimine 3:12 dakika kala durumu 11-11 ile eşitlese de yeşil-beyazlılar, Gülşah ve Jatarie’nin sayılarıyla farkı yeniden açtı ve ikinci çeyreğe 15-11 önde girdi. Maçın ikinci çeyreğinde yakaladıkları hücum şanslarını iyi değerlendiren Bursa ekibi, 20-11 ile farkı 9 sayıya çıkardı. Rakibin hızlı hücumlarını alan savunmasıyla kesen Büyükşehir Belediyespor, farkı korurken soyunma odasına 33-24 önde girdi. Kalan sürede oyunun hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, üçüncü çeyreği 49-39, maçı da 66-53 önde tamamladı.
Bu sonuçla ligin ikinci haftasından da galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor, 4 puan ile liderliğe yükseldi. Yeşil-beyazlılar’daJatarie White 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Gülşah Çelebi 13, Harika Eldaş 11, Melike Bakırcıoğlu 8, Ferda Yıldız 7, Gizem Uca 6 ve İlknur Yıldızhan 2 sayı ile galibiyete katkı koydu.
Bursa ekibi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3. Haftası’nda Sakarya Yükseliş takımına konuk olacak. 16 Ekim Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 17:00’da başlayacak.

Periler kayıpsız geçti

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Türkiye’nin beşinci yüz naklini geçiren Recep Sert Bilecik’te gözaltına alındıTürkiye’nin beşinci yüz naklini geçiren Recep Sert Bilecik’te gözaltına alındı
Sporun kalbi Hüdavendigar Park’ta atıyorSporun kalbi Hüdavendigar Park’ta atıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.