Periler kayıpsız geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesporkulübü, TKBL 2. Haftası’nda evinde ağırladığı Edremit Belediye Gürespor takımını 66-53 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde Edremit Belediye Gürespor ile karşılaştı. Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan maça iyi başlayan yeşil-beyazlılar, ilk 3 dakikada 7-0 öne geçti. Edremit Belediye Güre takımı ilk çeyreğin bitimine 3:12 dakika kala durumu 11-11 ile eşitlese de yeşil-beyazlılar, Gülşah ve Jatarie’nin sayılarıyla farkı yeniden açtı ve ikinci çeyreğe 15-11 önde girdi. Maçın ikinci çeyreğinde yakaladıkları hücum şanslarını iyi değerlendiren Bursa ekibi, 20-11 ile farkı 9 sayıya çıkardı. Rakibin hızlı hücumlarını alan savunmasıyla kesen Büyükşehir Belediyespor, farkı korurken soyunma odasına 33-24 önde girdi. Kalan sürede oyunun hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, üçüncü çeyreği 49-39, maçı da 66-53 önde tamamladı.

Bu sonuçla ligin ikinci haftasından da galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor, 4 puan ile liderliğe yükseldi. Yeşil-beyazlılar’daJatarie White 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Gülşah Çelebi 13, Harika Eldaş 11, Melike Bakırcıoğlu 8, Ferda Yıldız 7, Gizem Uca 6 ve İlknur Yıldızhan 2 sayı ile galibiyete katkı koydu.

Bursa ekibi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3. Haftası’nda Sakarya Yükseliş takımına konuk olacak. 16 Ekim Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 17:00’da başlayacak.



