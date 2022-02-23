Perineoplasti estetiği nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Korkmaz, perineoplasti estetiği hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİ PERİNEOPLASTİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Perine bölgesinde doğum veya jinekolojik bir hastalık nedeniyle şişkinlik, yara dokusu ve fazladan deri oluşumu gelişebilir.

Normal bir vajinal doğum bile doğal yırtılma gibi travmalara neden olabilir veya bebeği doğurmak için bir kesi (epizyotomi olarak bilinir) gerekebilir. Bölge daha sonra doğumdan sonra dikilir. Bazı durumlarda dikiş işleminden sonra perine düzgün bir şekilde iyileşmeyebilir, bölgede ağrı ve yara izi kalabilir.

Bunun yanı sıra obezite de perine hasarına neden olabilir. Fazla kilolu olmak, perine de dahil olmak üzere tüm vücuda ekstra yük bindirir. Elastikiyet eksikliğine neden olarak kasların gevşemesine yol açabilir.

Aşırı kilo kaybı da aynı derecede zararlıdır. Büyük oranda kilo verildiğinde ciltte ve perine kaslarında sarkmaya neden olabilir.

PERİNEOPLASTİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Perineoplasti ameliyatı bazen vajina gençleştirme olarak da bilinir. Kadının cinsel zevkine ve orgazma daha kolay ulaşma yeteneğine yardımcı olan vajina daraltma estetiği de sağlayabilir. Her türlü deformiteyi düzeltebilir, vajinanın görünümünü ve işlevini iyileştirebilir.

Perineoplasti, vajinal açıklığı doğum genişliğe döndürür, bu operasyon kadınların cinsel tatminlerini artırarak daha fazla sürtünme hissetmelerini sağlar.

Daha iyi görünüm ve rahatlık sağlamak için doğumdan sonraki dikişli bölgeyi veya epizyotomiyi düzeltebilir.

Bunun yanı sıra, perineoplasti aşağıdakileri de tedavi edebilir:

İnkontinans (İdrar kaçırma)

Tampon girişi veya cinsel ilişki sırasında ağrı

Genital siğillerin çıkarılması

Vajinal kaşıntı

Cinsel ilişki girişimi sırasında vajinanın istemsiz kasılmaları

Cinsel hazzı daha da artırmak için genellikle ameliyattan sonra pelvik taban egzersizleri de önerilir.

Perineoplasti hakkında kişinin durumuna özel bilgi almak için kadın hastalıkları ve doğum uzmanından destek alınmalıdır.



