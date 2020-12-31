Perma yaptırmak isteyenler için harika öneriler

Perma, çeşitli işlemler yoluyla saçlara dalga verilen veya kıvırcık görünüm kazandırılan modelin ismidir. Belli bir kalıcılığı olan bu görünümü sağlıklı tutabilmeniz için bazı bakımlar gerekir. Bu bakımlar sayesinde, uygulanan işlemler sebebiyle tellerin zarar görmesinin de önüne geçebilirsiniz. Tüm bu bakımlar, farklı bukle stilleri, uygulanan işlemler gibi detaylar yazımızın devamında sizlerle!
Dönemin saç modelleri sürekli farklılaşsa da stil değiştirme istediği devamlı görülen bir durumdur. Buna yönelik olarak en sık başvurulan modellerden birinin de perma saç olduğu görülür. Böylelikle bu model, modası geçmeyen bir trend hâlini alır. Cinsiyet farkı olmadan kullanılan bu stil, sizin yaşınıza, yüz yapınıza ve sahip olduğunuz giyim tarzına göre çeşitlilik gösterir. Özellikle giyim tarzınıza göre seçtiğiniz saç stili, kıyafetlerinizle bütünleşerek sizi aradığınız vintage görünüme kavuşturabilir.
Çevremizde en genel ismini duymaya alışık olduğumuz bu modelin aslında birçok çeşidi bulunur. Nitekim her birini "perma" diye adlandırsak da, etrafımızda birbirinden farklı kıvırcık model görürüz. Özellikle görüp yaptırmayı istediğiniz o modellerin ismini kuaförünüze söyleyebilmeniz için perma çeşitleri yazımızda:
Bütün bu modeller arasından tarzınıza uygun olanı seçip yeni görünümünüzün keyfini çıkarabilirsiniz!
Her geçen gün etrafımızda daha çok gördüğümüz bukleli modeller, ismine göre farklı görünüm kazanır. Birbirinden farklı çeşitler arasından sarmal model, sıkı bukleler hâlindedir. Bukleler, boydan boya spiral gibi uzanır. Eğer işlem uygulandığını belli eden bir stil istemezseniz doğal görünümlü bukleleri tercih edebilirsiniz. Hem doğal hem klasik görünüme yakın olan üst üste perçemli stil, yüzünüzü daha uzun göstermeye yardımcı olabilir. Kabarık görünüm elde etmeyi isterseniz çalı stili size göre bir seçim olabilir. Dolgun stil, sizi aradığınız olgun görünüme kavuşturabilir. İnce telli ise tam aksine, duştan çıktıktan sonra elde edilen stillere benzer ve sizi daha genç gösterir. Dalgalı stil, tam anlamıyla kıvırcık bukleler istemeyenler için yerinde bir tercihtir. İnce bukle uygulamasıyla elde edilen Bob kesim perma ise tarzına çılgınlık kazandırmayı arzulayanlar için birebirdir.
Perma nasıl yapılır? sorusunun cevabı, yaptırmayı düşündüğünüz stile göre değişiklik gösterir. Uygulanan işlemleri belirleyen faktör ise stilden önce saç yapınızdır. Zorlayıcı bir saç yapısına sahipseniz bu işlem daha uzun sürebilir. Ancak hangi işlem uygulanırsa uygulansın, her stilde olduğu gibi öncelikle saçlar yıkanıp durulanır. Yıkandıktan sonra yıpranmaması için kurutma makinesiyle kurutulması önerilmez. Havluyla ıslaklığının alınması yeterlidir. Nitekim modele göre tellerin kurumaması da önemlidir. Örneğin sarmal modelde buklelerin daha iyi tutması için ıslaklık olması gerekir. Bu gibi noktalara dikkat ettikten sonra uçlardan köklere doğru tarama yapılır. Taranan saçlar üçe ayrılır. Ayrılan parçalar losyonlanır ve sarılır. Bir süre bekletildikten sonra aynı işlem, daha güçlü bir losyonla tekrarlanır. En önemli noktasının sarma olduğu bu işlemde bigudilerin çok sıkı yapılması gerekir. Bu sayede istenen görünüme kavuşmanız mümkündür.
Saç tellerinin yapısına göre değişiklik gösterebilen perma yapımı uğraş gerektiren işlemlerdendir. Fazla bir aşaması olmamasına rağmen kalın telli ve zor şekil alan bir yapıya sahipseniz işlem uzun sürebilir. Bekleme süresinin artması keyfinizi kaçırabilir. Ancak uzun süren işlemlere rağmen sabırlı olmanız önemlidir. Kuaförünüzün yeterli bulmamasına karşın işlemi tamamlamayı istediğinizde aradığınız görünüme kavuşamayabilirsiniz. Bu yüzden tellerin sıkı sıkıya köklendiği deriniz bigudilerle gerilirken, acı hissetmemeniz adına bakım losyonları uygulanması gerekir. Buklelerin tutması adına tellere uygulanan kimyasallardan cildinizin etkilenmemesi için alın bölgesine bakım kremleri de uygulayabilirsiniz. Eğer boyalı saça bukleler yaptırmayı düşünürseniz buna uygun ayrı bir bakım yaptırmanız da önemlidir. İşlem öncesinde ve sırasında tüm detaylara dikkat etmeniz hâlinde hayal ettiğiniz görünüm kaçınılmaz olur!
Buklelerin bakımı da tıpkı yapımı esnasında olduğu gibi, saç yapısına ve ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Eğer teller güçsüzse sık aralıklarla bakım yapmanız gerekebilir. Nitekim işlem gördüğü için kırılgan yapı daha da güçsüz hâle gelebilir. Bu durum hem buklelerin hızlı bozulmasına sebep olur hem de eski hâline dönen teller öncekinden daha sağlıksız uzar. Bununla birlikte nasıl bir saç yapısına sahip olursanız olun, mutlaka belli periyotlarla losyon ve bakım kremleri kullanmanız önerilir. Özellikle su gören bukleler, gittikçe etkisini yitirmeye başladığından, duştan sonra losyon kullanmanız önemlidir. Losyon, krem, yağ gibi çeşitli bakım ürünlerinin uygulanması esnasında bunların saç köklerine kadar ulaşmasına özen göstermeniz gerekir. Özellikle normalde düz tellere sahipseniz, permadan sonra daha karışık ve kabarık saçlarla tanışırsınız. Bu yüzden saç yapınızı tanımanız önemlidir. Gereken bakımlara dikkat ettiğiniz sürece permalı saçlarınızın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
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