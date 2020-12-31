Perma yaptırmak isteyenler için harika öneriler

Perma, çeşitli işlemler yoluyla saçlara dalga verilen veya kıvırcık görünüm kazandırılan modelin ismidir. Belli bir kalıcılığı olan bu görünümü sağlıklı tutabilmeniz için bazı bakımlar gerekir. Bu bakımlar sayesinde, uygulanan işlemler sebebiyle tellerin zarar görmesinin de önüne geçebilirsiniz. Tüm bu bakımlar, farklı bukle stilleri, uygulanan işlemler gibi detaylar yazımızın devamında sizlerle! Tüm Dönemlerin Vazgeçilmez Modası Perma Saç Dönemin saç modelleri sürekli farklılaşsa da stil değiştirme istediği devamlı görülen bir durumdur. Buna yönelik olarak en sık başvurulan modellerden birinin de perma saç olduğu görülür. Böylelikle bu model, modası geçmeyen bir trend hâlini alır. Cinsiyet farkı olmadan kullanılan bu stil, sizin yaşınıza, yüz yapınıza ve sahip olduğunuz giyim tarzına göre çeşitlilik gösterir. Özellikle giyim tarzınıza göre seçtiğiniz saç stili, kıyafetlerinizle bütünleşerek sizi aradığınız vintage görünüme kavuşturabilir. Perma Çeşitleri Nelerdir? Bu Çeşitler Hangi İsimlerle Adlandırılır? Çevremizde en genel ismini duymaya alışık olduğumuz bu modelin aslında birçok çeşidi bulunur. Nitekim her birini "perma" diye adlandırsak da, etrafımızda birbirinden farklı kıvırcık model görürüz. Özellikle görüp yaptırmayı istediğiniz o modellerin ismini kuaförünüze söyleyebilmeniz için perma çeşitleri yazımızda:

Sarmal

Doğal görünümlü

Klasik

Üst üste perçemli

Çalı

Dolgun

İnce telli

Dalgalı

Bob kesim Bütün bu modeller arasından tarzınıza uygun olanı seçip yeni görünümünüzün keyfini çıkarabilirsiniz! Birbirinden Farklı Perma Modelleri ile Tarzınızı Yansıtın! Her geçen gün etrafımızda daha çok gördüğümüz bukleli modeller, ismine göre farklı görünüm kazanır. Birbirinden farklı çeşitler arasından sarmal model, sıkı bukleler hâlindedir. Bukleler, boydan boya spiral gibi uzanır. Eğer işlem uygulandığını belli eden bir stil istemezseniz doğal görünümlü bukleleri tercih edebilirsiniz. Hem doğal hem klasik görünüme yakın olan üst üste perçemli stil, yüzünüzü daha uzun göstermeye yardımcı olabilir. Kabarık görünüm elde etmeyi isterseniz çalı stili size göre bir seçim olabilir. Dolgun stil, sizi aradığınız olgun görünüme kavuşturabilir. İnce telli ise tam aksine, duştan çıktıktan sonra elde edilen stillere benzer ve sizi daha genç gösterir. Dalgalı stil, tam anlamıyla kıvırcık bukleler istemeyenler için yerinde bir tercihtir. İnce bukle uygulamasıyla elde edilen Bob kesim perma ise tarzına çılgınlık kazandırmayı arzulayanlar için birebirdir. Merak Edilen Soru: Perma Nasıl Yapılır? Perma nasıl yapılır? sorusunun cevabı, yaptırmayı düşündüğünüz stile göre değişiklik gösterir. Uygulanan işlemleri belirleyen faktör ise stilden önce saç yapınızdır. Zorlayıcı bir saç yapısına sahipseniz bu işlem daha uzun sürebilir. Ancak hangi işlem uygulanırsa uygulansın, her stilde olduğu gibi öncelikle saçlar yıkanıp durulanır. Yıkandıktan sonra yıpranmaması için kurutma makinesiyle kurutulması önerilmez. Havluyla ıslaklığının alınması yeterlidir. Nitekim modele göre tellerin kurumaması da önemlidir. Örneğin sarmal modelde buklelerin daha iyi tutması için ıslaklık olması gerekir. Bu gibi noktalara dikkat ettikten sonra uçlardan köklere doğru tarama yapılır. Taranan saçlar üçe ayrılır. Ayrılan parçalar losyonlanır ve sarılır. Bir süre bekletildikten sonra aynı işlem, daha güçlü bir losyonla tekrarlanır. En önemli noktasının sarma olduğu bu işlemde bigudilerin çok sıkı yapılması gerekir. Bu sayede istenen görünüme kavuşmanız mümkündür.