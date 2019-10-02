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Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Araoz istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz istifa ederek, erken seçim çağrısında bulundu.Güney Amerika ülkesi Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz, Devlet Başkanı Martin Vizcarra’nın dün meclisi feshetmesi ve meclisin de Başkan’ın yetkilerini askıya almasıyla ortaya çıkan siyasi krizin ardından, muhalefetin geçici lider olma adaylığını reddettikten sonra, yeni genel seçim için yol açacağını umduğunu söyleyerek görevinden istifa etti.

Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Araoz istifa etti

Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz istifa ederek, erken seçim çağrısında bulundu.
Güney Amerika ülkesi Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz, Devlet Başkanı Martin Vizcarra’nın dün meclisi feshetmesi ve meclisin de Başkan’ın yetkilerini askıya almasıyla ortaya çıkan siyasi krizin ardından, muhalefetin geçici lider olma adaylığını reddettikten sonra, yeni genel seçim için yol açacağını umduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. Araoz yaptığı açıklamada, anayasal düzenin bozulduğunu ve ülkenin ciddi bir kurumsal krizle karşı karşıya kaldığını, derhal erken seçimlerin yapılabilmesi için bu adımı atma gereğini duyduğunu açıkladı.

Siyasi kriz
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra dün parlamentonun yolsuzlukla mücadele önlem paketini bloke etmesini gerekçe göstererek meclisi feshetme kararı almış, kararın anayasa uygun olmadığını savunan muhalefet milletvekilleri de karşı hamle olarak Vizcarra’nın yetkilerini 1 yıl süreyle askıya alarak yerine Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz’u vekaleten başkan olarak atamıştı.
Meclisin feshedilmesinin ardından aldığı kararın hükümsüz olduğunu savunan Vizcarra ise yayımladığı kararname ile parlamento erken seçimlerinin 26 Ocak’ta yapılacağını ilan etmişti.

Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Araoz istifa etti

Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Araoz istifa etti

Peru Devlet Başkanı Yardımcısı Araoz istifa etti

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