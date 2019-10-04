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Peru'da 12,3 milyon kurutulmuş denizatı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:03 | Son Güncelleme

Peru'da 12,3 milyon kurutulmuş denizatı ele geçirildi

LIMA (AA) - Peru'da 12,3 milyon kurutulmuş denizatı ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, "Adonay" adlı gemiye günler süren takibin ardından 322 kilometre açıkta müdahale ettiklerini belirtti.

Gemideki 55 kutuda 12,3 milyon kurutulmuş denizatı ele geçirdiklerini kaydeden yetkililer, kurutulmuş denizatlarının piyasa değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yetkililer, gemi mürettebatındaki 4 kişinin tutuklandığını ve 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceklerini ifade etti.

Geleneksel Çin tıbbında kullanılan denizatlarının nüfusunun hızla düşmesi nedeniyle çok sayıda ülke, denizatı ihracatını yasakladı.

Ele geçirilen kurutulmuş denizatları, araştırma için üniversitelere bağışlanacak.

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Denizatı Peru

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