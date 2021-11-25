PES 2022 mobile ne zaman çıkar? PES 2022 çıkacak mı?

PES 2022 ismiyle beklenen fakat bu sene eFootball 2022 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen oyun, birçok oyun sever tarafından yakından takip ediliyor. Transfer dönemlerinin de son bulmasıyla erişime açılması beklenen PES 2022 ile ilgili açıklama geldi.

PES 2022 MOBİL NE ZAMAN ÇIKAR?

Konami'den yapılan açıklama şöyle;

"11 Kasım 2021'de yayınlanması planlanan eFootball™ 2022 v1.0.0 güncellemesinin 2022 Baharına ertelendiğini bildirmek isteriz. Ayrıca, eFootball™ 2022'nin iptalini ve otomatik geri ödemelerini de duyurmak isteriz. "



