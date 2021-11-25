HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PES 2022 mobile ne zaman çıkar? PES 2022 çıkacak mı?

PES 2022 mobile ne zaman çıkar? PES 2022 çıkacak mı?

25.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PES 2022 olarak beklenen fakat eFootball 22 olarak piyasaya çıkacak olan PES 22 için heyecan dorukta. Konami şirketi tarafından her sene satışa çıkarılan PES serisinin 2022 sürümü, ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Peki PES 2022 ne zaman çıkar? İşte, eFootball PES 22 ile ilgili bilgiler…

PES 2022 mobile ne zaman çıkar? PES 2022 çıkacak mı?

PES 2022 ismiyle beklenen fakat bu sene eFootball 2022 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen oyun, birçok oyun sever tarafından yakından takip ediliyor. Transfer dönemlerinin de son bulmasıyla erişime açılması beklenen PES 2022 ile ilgili açıklama geldi.

PES 2022 MOBİL NE ZAMAN ÇIKAR?

Konami'den yapılan açıklama şöyle;

"11 Kasım 2021'de yayınlanması planlanan eFootball™ 2022 v1.0.0 güncellemesinin 2022 Baharına ertelendiğini bildirmek isteriz. Ayrıca, eFootball™ 2022'nin iptalini ve otomatik geri ödemelerini de duyurmak isteriz. "


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ünlü olmaktan korktum""Ünlü olmaktan korktum"
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
Twitch ile Facebook Gaming arasında büyük rekabet!Twitch ile Facebook Gaming arasında büyük rekabet!

En Çok Okunan Trend Haberler

Değersiz zannetmişti! 4.6 milyarlık yıllık çıktı

Değersiz zannetmişti! 4.6 milyarlık yıllık çıktı

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

“Ayak hapishanesi” diyerek çıplak geziyor

“Ayak hapishanesi” diyerek çıplak geziyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.