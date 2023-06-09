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'Pes' dedirten olay: Bebek beşiğinden çıktı, şaşkına çevirdi!

09.06.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 200 polisin katılımıyla düzenlenen 'Güneş' adı verilen asayiş operasyonunda kanepe ve bebek beşiği içinde tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi. 11 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

'Pes' dedirten olay: Bebek beşiğinden çıktı, şaşkına çevirdi!

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 200 polisin katılımıyla 'Güneş' adı verilen operasyon düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın yönettiği operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları tutulurken, daha önceden belirlenen 14 adreste arama yapıldı.

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KANEPE, YATAK İÇİ VE BEBEK BEŞİĞİNİN İÇİNE GİZLENMİŞ

Aramalarda kanepe, yatak içi ve bebek beşiğinin içine gizlenmiş ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, 14 tabanca mermisi, 51 tüfek fişeği ele geçirildi, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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