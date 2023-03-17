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  4. 'Pes' dedirten olay! Kopya düzeneğiyle sınava geldi, yakayı ele verdi

'Pes' dedirten olay! Kopya düzeneğiyle sınava geldi, yakayı ele verdi

17.03.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ehliyet almak için düzenlenen e-sınavı bir türlü geçemeyen vatandaş, uzaktan kameralı bağlantı kurarak sınavı geçmeye yönelik kopya düzeneği hazırladı. Hazırlanan düzenek, kapıdaki polisin dikkatinden kaçmayınca şahsın sınavı geçme hayali bir kez daha suya düştü.

'Pes' dedirten olay! Kopya düzeneğiyle sınava geldi, yakayı ele verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan e-sınav merkezinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyet almak için yapılan e-sınavı bir türlü geçemeyen vatandaş, kopya düzeneği hazırladı. Sınavı geçmek isteyen kişi, polarının içerisindeki yuvarlak göze kamera sakladı.

Uzaktan bağlantı kurmak için de çantasında düzenek hazırlayan şahıs, soruları karşı tarafa uzaktan bağlantıyla gösterip kulaklıktan aldığı cevaplarla işaretlemeyi planladı. Şahsın planı ve sınavı bu şekilde geçme hayalleri ise kapıda görevli polisin dikkati sayesinde suya düştü.

Polis tarafından yakalanan şahsın kopya düzeneği hazırladığı ortaya çıkınca sınava girişi iptal edildi. Genç şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Kocaeli kopya

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