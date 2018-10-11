Petkim'de iş kazası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı (2)

PETKİM'DEN YAZILI AÇIKLAMA
İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim'de, bakım sırasında üzerlerine elektrik panosu devrilen 3 işçiden Nihat Abaylı (43) yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Olayla ilgili olarak Petkim'den yapılan yazılı açıklamada, "Enerji santralimizde yaşanan iş kazası sonucu Karya Mühendislik firmasının 3 işçisi yaralanmıştır. Yaralanan çalışanlar derhal en yakın sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmış ancak bir işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden çalışana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hastanede tedavisi sonucu 1 işçi taburcu edilmiş olup diğer işçi kritik bir durumu olmamasına rağmen tedbiren müşahade altında tutulmaktadır. Yaralanan işçiler ve ailelerine acil şifa dileklerimizi iletiyoruz.
Söz konusu iş kazası, şirketimizin planlı bakım duruşu (Turnaround) dışında yaklaşık 1 yıldır devam eden, anahtar teslim olarak ihale ettiği 'Enerji santrali elektrik dağıtım sisteminin iyileştirilmesi yatırımına ilişkin işler' kapsamında Siemens firması ile alt taşeronu Karya Mühendislik firmasının yürüttüğü işlerin yapımı sırasında meydana gelmiştir.
Siemens firması, kendi sorumluluğunda bulunan çalışma sahası ile ilgili olarak uyulması gereken iş sağlığı güvenliği ve teknik emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yaşanan iş kazası konusunda şirketimizce de gerekli incelemeler hassasiyetle yapılmaktadır" denildi.
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Anneden kahreden sitem!
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum