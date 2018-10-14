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"Petrol satmak için yeni müşteriler bulduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesinin petrol satacağı yeni müşteriler bulduğunu söyledi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, petrol satmak için yeni müşteriler bulduklarını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cihangiri, Dünya Standartlar Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Petrol satmak için önceki müşterilerimizle çalışmayı sürdürme yollarını ararken aynı zamanda yeni müşteriler de bulduk." dedi.

Bazı petrol şirketlerinin İran'dan petrol alımını durdurduğuna değinen Cihangiri, mevcut müşterilerin yaptırımlara karşı çözüm yolları aramasının doğal olduğunu ifade etti.

Cihangiri, petrol fiyatlarındaki artışı İran'a yönelik yaptırımlara bağlayarak, "Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin petrol piyasasında İran'ın yerini dolduramayacağını" ileri sürdü.

ABD'nin İran'ın petrol satışını sıfıra indirmesinin mümkün olmadığını savunan Cihangiri, yaptırımlara karşı ülkesinde özel şirketler üzerinden satış yapılacağını açıkladı.

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı. Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek.

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ABD Yaptırımları İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri petrol

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