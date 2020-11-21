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Pfizer-BioNTech aşısı ocak ayında İngiltere'de dağıtıma hazır olacak

21.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Pfizer-BioNTech aşısı ocak ayında İngiltere'de dağıtıma hazır olacak

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşısı merakla bekleniyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı. Aşının dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.

AŞININ -70 DERECEDE SAKLANMASI GEREKİYOR

Bakan Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından ülke çapında “aşı merkezleri” kurulacağını belirterek aşının eksi 70 derecede depolanmasına dikkat çekti. Hancock tarafından belirtilen aşı sıcaklığı eksi 70 derece, Güney Kutbu'nda bulunan Antarktika'daki havadan daha soğuk bir ortam sıcaklığı olarak biliniyor.

AŞI DAĞITIMI İÇİN ÜÇ YOL BELİRLEDİ

Bakan Hancock, Ocak ayı sonuna kadar yapacakları koronavirüs aşı dağıtımını üç koldan yapacaklarını ifade etti. Buna göre aşı dağıtımı, halktan oluşacak “topluluk ekipleri”, aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

(DHA)

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