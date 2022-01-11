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Pfizer CEO'sundan Omicron açıklaması! Tarih verdi

11.01.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyatına bağlı vakalarda dünyada hızlı bir artış yaşanırken ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'dan mutasyonla ilgili önemli bir açıklama geldi. Omicron ile ilgili yaptığı açıklamada Bourla, varyantı hedef alacak bir koronavirüs aşısının geliştirilmesinin gerekli olacağını ve şirketin Mart'a kadar bu aşıyı hazırlayabileceğini açıkladı.

Pfizer CEO'sundan Omicron açıklaması! Tarih verdi

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyadaki vaka sayılarını hızla artıran Omicron varyantı ile ilgili olarak ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla bir açıklama yaptı. Omicron'u hedef alacak bir koronavirüs aşısının geliştirilmesinin gerekli olacağını belirten Bourla, şirketin Mart'a kadar bu aşıyı hazırlayabileceğini açıkladı

"YENİ AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Bourla, Pfizer'ın ve ortağı BioNTech'in özellikle Omicron'u hedef alan bir aşının yanı sıra hem önceki aşıları içeren hem de hızla yayılan yeni varyantı hedef alan bir aşı üzerine çalıştıklarını belirtti.

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Bourla, J.P. Morgan'ın her yıl düzenlenen sağlık hizmetleri konferansında yaptığı açıklamada "En muhtemel senaryo bu gibi duruyor. Daha yüksek dozlar ve farklı zamanlamalar üzerine çalışıyoruz" dedi.

TARİH VERDİ

Bourla, Pfizer'ın yeni geliştireceği aşı için ABD'de düzenleyici kurul onayına başvurmaya ve aşıyı en erken Mart'ta kullanıma sunmaya hazır olabileceğini ifade etti.

Bourla, Pfizer'ın aşı için üretim kapasitesini oldukça artırdığını belirterek hızla yeni aşının üretimine geçmenin sıkıntı olmayacağını vurguladı.

HER YIL AŞI

Bourla, koronavirüs aşılarının ileride çoğu kişinin her yıl olacağı bir hale gelebileceğini ve bazı yüksek risk gruplarının aşıyı daha sık olabileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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