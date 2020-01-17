Philips 243B9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor

Philips 243B9 güç teminli USB-C kenetleme sunuyor. Tek bir ince, tersine döndürülebilir konektör ile, kullanıcılar uyumlu dizüstü bilgisayarlarını şarj edebilir, yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir ve hızlı veri iletimi yapabilirler. Monitör aynı zamanda HDMI bağlantısı da sunuyor, bu da kullanıcıların AV kaynaklarından tek kablo üzerinden görüntü ve ses iletimi yapabilecekleri anlamına geliyor.

Teknolojiler

Monitörün IPS teknolojisi ve 178° görüntüleme açısı canlı görüntüler sunuyor. Full HD çözünürlük ise daha fazla ayrıntı sunuyor. Ayrıca LowBlue Modu sayesinde izleyicilerin gözleri yorulmuyor. Philips 243B9 modeli, ayarlanabilir bir SmartErgoBase tabana da sahip.

Acer, Üç Yeni Predator Oyuncu Monitörünü Duyurdu!

Çevre dostu

Philips 243B9 aynı zamanda enerji açısından verimli ve aralarında EnergyStar 7.0, TCO Edge ve RoHS’in de bulunduğu çok sayıda çevre standardı ve sertifikası ile uyumlu. Dahili bir PowerSensor, otomatik olarak kullanıcının ekran başında bulunup bulunmadığını tespit edip monitörün parlaklığını ayarlıyor ve %80’e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Öte yandan Zero Power Switch ise sıfır enerji tüketimini garantiliyor ve monitörün karbon ayak izini azaltıyor. PVC / BFR içermeyen kasaya sahip, cıva ve kurşun içermeyen Philips 243B9 modeli aynı zamanda %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve %100 geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanıyor.

Philips 243B9 monitörü 239$ tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden Ocak 2020’de piyasada bulunabilecek.

ASUS, CES 2020’de Yeni Monitör Modellerini Tanıttı

