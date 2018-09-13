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Photoshop sanan yanılıyor! Gördükleriniz karşısında şaşkına döneceksiniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 08:19 | Son Güncelleme

Bu fotoğraflarla oynandığını sanan pek çok kişi büyük yanılgıya düşüyor.

Hepsi birbirinden iri olan bu hayvanlar görenleri şaşkına çeviriyor.

Doğanın devleri şaşkına çeviriyor

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Doğanın devleri görenleri şaşkına çeviriyor.
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İşte 800 kiloluk dev kaplumbağanın o fotoğrafları.
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İrlanda Sığın'ı
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İri bir japon balığı
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Devasa bir ıstakoz
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Yaban domuzu
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Bir golf alanındaki gölette bulunan bu timsah kayıtlara büyüklüğü ve ağırlığı ile geçmiş
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Dev boğa görenlerini şaşkına çeviriyor.
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Daniel adındaki boğa Kaliforniya'da bir çiftlikte yaşıyor.
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Holstein cinsinden olan dana tam 193 cm yüksekliğinde.
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Günde 100 galon (yaklaşık 380 litre) su içiyor.
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Yaklaşık 45 kilogram ise hububat tüketiyor.
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Sahibi ise devasa görünümüne rağmen Daniel'ın oldukça uysal ve sadık bir karaktere sahip olduğunu dile getiriyor.
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En küçük bir örümceğin bile büyük korkulara sebep olabildiği dünyamızda, Theraphosa blondi'yi görenler hayretler içerisinde kalabilir. Güney Amerika’da yaşayan bu tarantula, dünyanın en büyük örümceği olarak tarihe geçti. Diğer örümceklerin daha uzun ayakları olmasına rağmen, gövdesi 170 gram ağırlığında.Kuş yiyen olarak bilinen bu devasa örümcek aslında göründüğü kadar tehlikeli değil. Takma ismine rağmen, nadiren kuşlarla besleniyor.
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Dünyanın en büyük köpeği guinness rekorlar kitabına girerek bu ünvanı almaya hak kazandı, zeus her gün 14 kg yemek yiyor ve kafasından kuyruğuna kadar olan uzunluk tam 2 metre.
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Dev Afrika kara salyangozu
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Darius isimli bu tavşan 21 kilogram ağırlığı ve dev boyutuyla herkesi hayrete düşürüyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en büyük tavşanı olan Darius yılda 4 binden fazla havuç yiyor.
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Çin dev semender
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118,33 cm uzunluğunda dev kedi Ludo
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Yeryüzündeki en büyük kurbağa türü olan conraua goliath. Bu kurbağalar, 3-4 kilogram ağırlıkta ve 3 metre boyda olabiliyor.
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Bu hayvan insan müdahalesi ile bir erkek aslan ve bir dişi kaplanın birleştirilmesi ile oluşan dünyanın en büyük kedisi Liger
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11 yaşındaki 'Big Jake' dünyanın en büyük atı: 1.179 kilo ağırlığında, 210 cm uzunluğunda...
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'Dev Japon örümcek yengeci
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Dünya'nın En Büyük İneği: BlossomYerden 188 santimetre yüksek olan bu dev inek, yanındaki 147 santimetrelik bakıcısına nazaran epey uzun duruyor. Fakat tabii ki ineği etkileyici yapan sadece bakıcısına nazaran büyüklüğü değil. Ortalama bir ineğe göre boyu... Ayrıca Blossom, 940 kilogram kütleye sahip!
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Dünyanın en büyük vatozu
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2011 yılında ABD’nin Missouri eyaletinde yakalanan Medusa’nın uzunluğu 7.67 metre, ağırlığı ise 158.8 kilogramdı.
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Guinness Dünya Rekorları, Filipinler'de yakalanan timsahı, dünyanın en büyük timsahı ilan etti. Lakabı "Lolong" olan tuzlu su timsahının boyunun 6 metre 17 santimetre olarak ölçüldü "Lolong" Filipinler'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinin Bunawan kasabasında yakalanmıştı.
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Dev photoshop

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