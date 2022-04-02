Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları 2022!

Pide fiyatları her sene yeniden belirleniyor. 2022'nin güncel fiyatları yapılan açıklamalar ile duyuruldu. Söz konusu fiyatlar illere göre değişirken, Pide fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları ile konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

PİDE FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası, 2022 yılının Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu.

İstanbul Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamaya göre; 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 TL'den yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 TL'den satılacak. 2021 yılında 365 gram sade pidenin fiyatı 4 Türk Lirasıydı.

PİDE KAÇ TL?

Ramazan pidesi halk ekmek bayilerinde 3 TL'den satılacak.

İSTANBUL RAMZAN PİDESİ FİYATLARI 2022

Ramazan pidesi (sade 330 gr.): 6 TL

Ramazan pidesi (Yumurtalı susamlı): 7,5 TL

Ramazan pidesi (Halk Ekmek): 3 TL

ANKARA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2022

Ankara Fırıncılar Odası, 250 gram ramazan pidesini 5 TL’den, Ankara Pideciler Odası ise 300 gram ramazan pidesini 5 TL’den satacağını açıkladı.Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası da pide fırınlarında üretilecek olan 300 gram ramazan pidesinin 5 TL’den, 300 gram yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin ise 6.5 TL’den satılacağını açıkladı.

