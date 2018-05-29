Pilatese yeni başlayanlar için temel egzersizler

Yeni başlayan kişiler için pilates zor gibi görünebilir, fakat başlangıcı güzel yaptığınızda sizin

için eğlenceli ve rahatlatıcı bir egzersiz şekline dönüşür. Pilates vücudunuzdaki yağları eritir,

kasları şekillendirir ve bölgesel zayıflamada size yardımcı olur. Düzenli olarak yapıldığında

etkisini hissedeceksiniz.

Öncelikle pilatesin temel hareketlerini bilmeli ve bunlar üzerinde çalışmalısınız.

Egzersizlerinizi daha kolay ve doğal akışına uygun olarak yapmanızı sağlar. Pilatesi hayatınıza

almanız için her gün düzenli olarak 30 dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. İşte size pilatesin

temel hareketleri;

Pilates göbek hareketi

Bu hareketi yapmanız için düz bir zemine ihtiyacınız var. Öncelikle düz bir zemine oturun,

belinizi zemine yatırırken bacaklarınızı, boynunuzu ve kollarınızı kaldırmaya çalışın. Fakat bu

hareketi yaparken bacaklarınızı, boynunuzu ve kollarınızı kıvırmamaya özen gösterin.

Bacaklarınız ve kollarınız arasındaki mesafeyi yavaş yavaş daraltın. Bedeninizi yukarı

kaldırırken derin nefes alın, bacaklarınızı yere indirirken o nefesi yavaşça geri verin.