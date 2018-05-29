Pilatese yeni başlayanlar için temel egzersizler

Yeni başlayan kişiler için pilates zor gibi görünebilir, fakat başlangıcı güzel yaptığınızda sizin
için eğlenceli ve rahatlatıcı bir egzersiz şekline dönüşür. Pilates vücudunuzdaki yağları eritir,
kasları şekillendirir ve bölgesel zayıflamada size yardımcı olur. Düzenli olarak yapıldığında
etkisini hissedeceksiniz.
Öncelikle pilatesin temel hareketlerini bilmeli ve bunlar üzerinde çalışmalısınız.
Egzersizlerinizi daha kolay ve doğal akışına uygun olarak yapmanızı sağlar. Pilatesi hayatınıza
almanız için her gün düzenli olarak 30 dakikanızı ayırmanız yeterli olacak. İşte size pilatesin
temel hareketleri;
Pilates göbek hareketi
Bu hareketi yapmanız için düz bir zemine ihtiyacınız var. Öncelikle düz bir zemine oturun,
belinizi zemine yatırırken bacaklarınızı, boynunuzu ve kollarınızı kaldırmaya çalışın. Fakat bu
hareketi yaparken bacaklarınızı, boynunuzu ve kollarınızı kıvırmamaya özen gösterin.
Bacaklarınız ve kollarınız arasındaki mesafeyi yavaş yavaş daraltın. Bedeninizi yukarı
kaldırırken derin nefes alın, bacaklarınızı yere indirirken o nefesi yavaşça geri verin.
Pilates gerilme hareketi
Bu hareket için sırt üstü yatın. Kollarınız dik bir şekilde yukarı doğru kaldırın. Derin bir nefes
alın ardından gövdenizi doğrultun ve başınızı dizlerinizin arasına alıp 10 saniye boyunca bu
pozisyonda bekleyin. Bu egzersizde önemli olan nokta nefes alışverişlerinizin hareketinize
eşlik etmesidir. Vücudunuzu düz yatarak esnetin ve başınızı dizlerinize alarak yavaşça gerin.
Ayak ve el üstleriniz yukarı bakacak şekilde gergin durmalıdır.
Pilates hundred hareketi
Harekete sırt üzstü uzanarak başlayın. Kollarınızı yine yukarı doğru uzatın, bu harekette
belinizi hareket ettirmeden, boynunuzu ve kollarınızı kaldırın. Nefesinizi boynunuzu
kaldırırken alın ve yere yatarken nefesinizi geri verin.
Pilates bel hareketi
Bu harekette bisiklete biner gibi düşünebilirsiniz. Sırt üstü uzanarak harekete başlayın,
belinizden tutun. Bacaklarınızı ve kalçanızı yukarı kaldırın. Burada pedal çevirme hareketi
yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yukarıdayken dengenizi bulun ve sırayla dizlerinizi kıvırın.
Pilates bacak hareketleri
Yere oturun ve ellerinizin üzerinde tüm vücudunuzu havaya kaldırın. Bu harekette ayak
topuklarınızdan ve ellerinizden başka hiçbir noktanız yere temas etmesin. Pozisyonunuzu
sabitleyin ve nefes alarak bir ayağınızı yukarı kaldırın, nefesinizi verirken ayağınızı indirin.
Sırayla iki ayağınız için bunu yapın.
Pilates kalça hareketi
Harekete başlamadan önce yere oturun. Ellerinizi arkaya alın ve yerden destek alın. Oturuş
pozisyonunuzu bozmayın ve bu durumdayken bacaklarınızı yukarı kaldırın. Bacaklarınızı aynı
yöne bakacak şekilde sallayın. Hareketinizi tamamlamak için derin nefes alın ve yavaş nefes
verin.
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