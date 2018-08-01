Pilatesle gelen sağlık ve fit görünüm

Masa başı işler, trafikte geçirilen uzun saatler, egzersiz ve spor yapma alışkanlığının toplumda yerleşmemiş olması kısacası hareketsiz yaşam tarzı, birçok ortopedik problemi beraberinde getiriyor. Kullanılmadığı için zayıflayan kas kütlesi, duruş bozukluğu başta olmak üzere ortopedik ve metabolik hastalıklarla kendini belli ediyor.

Spor ve egzersizle bu rahatsızlıklar büyük oranda önlenebiliyor. Özellikle pilates metodu her yaş grubundan insanın rahatlıkla yapabileceği performans ve rehabilitasyon amaçlı uygulanan egzersizler olarak karşımıza çıkıyor. Memorial Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, pilates egzersizlerinin sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi.

HAREKETSİZ YAŞAM BİRÇOK RAHATSIZLIĞIN NEDENİ

Sağlıklı veya herhangi bir sağlık problemine sahip olan bireylerin egzersiz programına başlamadan önce tam anlamıyla fiziksel uygunluğa sahip olması gerekmektedir. Pilates, vücudun her bölümünü çalıştırmaya yönelik egzersizler içerir ve bir uzman eşliğinde kontrollü bir şekilde uygulandığı zaman her yaş seviyesi tarafından yapılabilmektedir. Vücudu güçlendiren, denge ve koordinasyonu artıran pilates egzersizlerinde nefesin doğru alınması ve hareketlerin doğru yapılması gerekmektedir. Çeşitli ortopedik rahatsızlıkları olan kişilerden profesyonel sporculara kadar herkes tarafından uygulanabilmektedir.