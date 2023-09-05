Pilot ishal olan yolcuyu “biyolojik tehlike” olarak gördü! Beklenmedik bir iniş yapmak zorunda kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nden İspanya’ya doğru hareket eden bir yolcu uçağında bir yolcunun ishal olması pilot tarafından biyolojik tehlike olarak ilan edildi ve uçak beklenmedik bir iniş yapmak zorunda kaldı. Pilot Atlanta'ya dönmek isteyen bir mesaj gönderdiğinde, uçuş yalnızca iki saat sürdü ve uçak Virginia üzerindeydi. Pilot hava trafik kontrolüne gönderdiği mesajda, “Bu bir biyolojik tehlike meselesi” notunu ekledi.

HALININ TAMAMINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDILAR

İshal olan yolcunun ayağa kalktığı anda her yeri dışkaya buladığını ifade eden bir başka yolcu, “Gerçekten iğrençti.Koridor tamamen kaplanmıştı ve berbar kokuyordu. Üzerinde kullanılan vanilya kokulu dezenfektan hiçbir işe yaramadı” dedi.

Airbus A350'deki başka bir yolcu, temizlik operasyonunda halının tamamının değiştirildiğini söyledi. Uçuş, yaklaşık beş saatlik bir gecikmenin ardından yeniden başladı ve programın sekiz saat gerisinde, akşam saatlerinde Barselona’ya indi.



