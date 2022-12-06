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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı bitti deniliyordu! Kaan Yıldırım'dan aşk pozu ve sitem

06.12.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Hadise ve Hande Erçel ilişkisinden sonra son günlerde konuşmasıyla dalga konusu olan Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin giden aşkın kısa sürdüğü iddia edilirken Yıldırım iddialara sitem etti. Kaan Yıldırım paylaşımında "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi” dedi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı bitti deniliyordu! Kaan Yıldırım'dan aşk pozu ve sitem

'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken kıskançlıkların sorun olduğu iddia ediliyordu.

3 ay doludizgin giden aşkın bir süre önce son bulduğu 2. Sayfa tarafından iddia edildi.

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"BİZİ RAHAT BIRAKIN"

Kaan Yıldırım bir aşk pozu paylaşarak şunları söyledi:

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“Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldim ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi” dedi.

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Pınar Deniz ise paylaşıma "Seni çok seviyorum" yazdı.

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