Ping nedir? Ping süresi düşürmek ne anlama gelir?

Ping kelimesi online oyun kanalları üzerinden vakit geçirmeyi sevenlerin aşina olduğu bir kavramdır. Ping, herhangi bir bilgisayar yoluyla elde edilen veri paketlerinin bağlı olduğu sunucu birimine iletilmesi sonucunda geçen süre olarak nitelendirilir. Alınan veri paketi ve sunucu arasında oluşan gecikmelerin çoğunlukla ufak saniye hesapları ile ölçülen ping sayısı arttıkça lag diye adlandırılan gecikme sorunları yaşanır. Peki oyunda ping düşürme nedir ve ve anlama gelir? Ping Düşürme Sorunu Nasıl Aşılır? Oluşan veri paketlerinin sunucuya nasıl iletildiğini bilmek, yaşanacak ping sorunu esnasında çözüm bulabilmek açısından oldukça önemlidir. Bütün bunlardan önce bahsettiğimiz bu veri paketi ve sunucu arasındaki bağlantıyı daha iyi kavrayabilmek adına bir örnekleme yapabiliriz. Çevrimiçi oyunları kaliteli ve verimli bir şekilde oynayabilmek için kullandığınız bilgisayarın sunucu ile sağlıklı bir şekilde bağlantı kurabiliyor olması gerekir. Aynı internet ağı üzerinden birden fazla kişinin bağlanması durumunda bu veri paketlerinin sunucuya giden yoldaki yolculuğu engel olabilecek şekilde artacak ve bilgisayarınız yavaşlayacaktır. Çünkü bu veri paketinin izlediği yol üzerindeki yoğunluğun artmasıyla birlikte veriler daha yavaş bir şekilde iletilir.

Ping Düşürmek Nedir? Ping Süresi Düşürmeye Etken Nedir? Öncelikli olarak, herhangi bir online oyuna giriş yapmadan önce bilgisayarınızın arka planında başka bir işlem yapmak için internetinizden harcamadığına emin olmalısınız. Zira indirme veya veri gönderme işlemleri esnasında kullanılan internet bağlantısının ilk önceliği sadece oyun oynarken yapılan komutları sunucuya iletmek olmalıdır. Aynı anda birden fazla işlem yapmak veri paketlerinin sunucuya giden yoldaki hareketleri arttırabilir. Bu sebeple oyunda ping nedir, ne olabilir diye araştırmaya başlamadan önce oluşacak ping sorununa neyin sebep olduğunu iyice öğrenmek gerekir. Böylece bu sorunu ortadan kaldırmak için birden fazla yöntemi tek tek denemek zorunda kalmaz ve zaman kaybetmezsiniz. Bu ping sorunundan en muzdarip kişiler, online sistem üzerinde aktif olarak oyun oynayan kullanıcılardır. Bu oyun üzerinde yapılan tüm işlemlerin oyun sistemini etkiler ve ping yükselmesi yaşanır, bu da maalesef oyun içerisinde harcanan tüm çabayı ziyan eder. Bunların yanı sıra ping sorunu sadece oyunlar için değil, internet yoluyla çalışan, internet üzerinden dizi, film izleyen ve müzik dinleyen kullanıcılar için de sorun yaratan bir durumdur.

Oyunda Ping Düşürme Nasıl Yapılır? Yazımızda ping düşürme yöntemlerine yönelik birçok noktaya değinmek istedik. Peki internet üzerinde veya oyunda ping nasıl düşürülür? Aklınıza takılan bu sorulara yanıt bulabilmek adına yazının detaylarını inceleyebilirsiniz. Ping düşürme yöntemleri arasında kimi kullanıcılar, komut penceresini kimisi görev yöneticisini kimisi de farklı yollar denemeyi önerir. Siz de oyunda seviye yükselme gibi önemli bir durumda kritik bir karşılaşma yaşamadan önce internet üzerinden bir ping testi yapabilirsiniz. Böylece önünüze çıkan sorunlarla baş edebilmek daha kolay hale gelebilir. Bunlara etki eden bir başka yöntem ise, ping düşürme seçenekleri arasında çözüm üretmeye odaklı bu öneriler direkt olarak ping sorununa uygun olarak hazırlanmış bir ping düşürme programı hakkında yol gösterici olur. Oyunda Ping Düşürme Yöntemleri Nedir? Sayamadığımız kadar çok sayıda ping düşürme yöntemleri mevcuttur. Bazı işlemler bilgisayar üzerinden gerçekleşir. Bu yazımızda size bahsedeceğimiz noktalar, oyunda ping sorunu yaşayan kullanıcılara ping düşürme yöntemleri sunar.

Oyunda ping düşürme yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz: · CMD yöntemi sayesinde ping düşürmek.

· Görev çubuğu yönetici ile ping düşürmek.

· Windows sistemine ait otomatik güncellemeyi kapatarak ping düşürmek.

· İnternet bağlantısını resetleme yöntemi ile ping düşürmek.

· Oyunda ping düşürme programı aracılığıyla ping süresini düşürmek. Ping düşürme yöntemleri arasında en sık tercih edilen yöntem CMD ile düşürme yöntemidir. En fazla tercih edilen bir diğer yöntem ise görev yöneticisi yardımıyla ping düşürme yöntemidir. Bu sayede bilgisayarınızın görev çubuğu sekmesinde hangi programın ne kadar ağ kullandığını öğrenebilirsiniz. Bu ağları aşırı meşgul eden ve kullanılmayan programları kapatmak ping düşürme yöntemleri arasında en etkili yollardan biridir. Bir diğer seçenek olan Windows otomatik güncelleme modunu kapatmak, Windows işletim sistemi üzerinden gelişmiş seçenekler sekmesine tıklayarak açılan pencerede indirme ve karşıya yükleme ayarları çıkacaktır. Bu ayarlar sekmesinde kullanacağınız şerit genişliğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ping düşürme yöntemleri arasında program kullanmayı gerektirmeyen bir yöntem de budur. Windows ayarlar seçeneğinden internet bağlantısını yenilemeniz ping düşürme yöntemleri arasında yer alır. Bu resetleme işlemi sırasında, ağları sıfırlarken tüm çalışmalarınızı kaydedip bilgisayarınızı yeniden başlatmanız doğru olacaktır.