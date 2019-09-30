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Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

Çorum Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen motokros gösterileri nefesleri kesti.At yarışları mevkisinde gerçekleştirilen ve teknik, beceri, cesaret ile dengenin öne çıktığı gösteride motokrosçular yaptıkları zorlu hareketlerle yarış severleri adeta büyüledi.

Çorum Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen motokros gösterileri nefesleri kesti.
At yarışları mevkisinde gerçekleştirilen ve teknik, beceri, cesaret ile dengenin öne çıktığı gösteride motokrosçular yaptıkları zorlu hareketlerle yarış severleri adeta büyüledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 17 sporcunun katıldığı etkinlik sonunda vatandaşlar sporcuları ayakta alkışladı.
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, festivalin bu yıl ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, yaklaşık 10 gün sürecek festivalde çok sayıda etkinliğin yer aldığını söyledi.
Etkinlikler kapsamında motor gösterilerinin yer aldığını hatırlatan Alkan, “Bugün ki gösterilerde 17 tane motosikletçimiz yer alıyor. Hem Osmancık hem de çevreden illerden gelen motor tutkunları burada yarışıyorlar. Amacımız uzun zamandır yapılmamış bu etkinlikle 7 den 77 ye tüm vatandaşların eğlenmelerini amaçlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de, 5 yıldır aradan sonra Pırlanta Pirinç Festivali’ni tekrar düzenlediklerini ifade etti.
Festivalin bundan sonra geleneksel olarak her yıl düzenleneceğini dile getiren Gelgör, “Pirinç festivali öncesinde gençlerimizin motokros ve off road yarışları olması için talepleri oldu. Bizde gençlerimizi kırmayarak bu isteklerini yerine getiriyoruz. Coşku dolu bir kalabalık ile birlikte motokros yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde halk konserlerimiz ile at yarışlarımız olacak. Pirinç denilince Osmancık akla geliyor. Osmancık pirinci Türkiye değil dünyada markalaşmıştır. Patenti Osmancık Belediyesine aittir. Bundan sonra Osmancık Pirinç Festivali devam edecek. Kazasız belasız inşallah bu festivalimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
Gösteriler sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından plaket verildi.
Programa Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi
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