Pisti kullanılamaz hale gelmişti... Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları başladı! İGA'dan açıklama geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 il arasında bulunan Hatay'da Hatay Havalimanı pisti de hasar görmüş ve havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. Hatay Havalimanı'nın onarım çalışmalarına başlanırken İGA İstanbul Havalimanı'ndan da açıklama geldi.

"EKİPLERİMİZ PİSTİ EN KISA SÜREDE TEKRAR HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

İGA İstanbul Havalimanı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından İGA Ailesi olarak yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz. Hatay Havalimanı'na ulaşan ekiplerimiz, deprem felaketi sonrasında kullanılamaz hale gelen pisti en kısa sürede tekrar hazır hale getirmek için onarım çalışmalarına başladı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından İGA Ailesi olarak yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz. Hatay Havalimanı'na ulaşan ekiplerimiz, deprem felaketi sonrasında kullanılamaz hale gelen pisti en kısa sürede tekrar hazır hale getirmek için onarım çalışmalarına başladı. pic.twitter.com/lmzw0wyipg — İGA Istanbul Airport (@igairport) February 8, 2023



