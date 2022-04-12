Pitbull dehşetinin ardından akılalmaz sözler! 'Birine bir şey yapmak istesem silahla ateş ederim'

Beyoğlu'ndaki pitbull dehşetinin ardından bugün mahkemede duruşma görüldü. Köpeğin saldırısına uğrayıp yaralananlardan Bilgin Elbay "Göğsümden ısırdı. Bir santim daha girseydi göğsümü parçalayacaktı" dedi. Tahliyesini isteyen sanık Orhan Yıldırım ise " Eğer birisine bir şey yapmak istesem silahla ateş ederim, köpeği kullanmam." şeklinde konuştu.

Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı. Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra bacağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.

"ELİNDE TASMA YOKTU"

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım getirildi. Şikayetçi Bilgin Elbay da duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi Bilgin Elbay, "Sanıkla ilk karşılaştığımda köpek kucağındaydı. Elinde tasma yoktu. Köpek bana saldırdı. Köpeğe karşı herhangi bir sözle veya elle bir işaret edici beyan ve davranışım olmadı. Köpek bana saldırmadan önce sanıkla bir diyaloğum olmadı. İlk önce Muzaffer adlı şahsa saldırmış, ben de polisi aradım. Gittiğimde Muzaffer yerde yatıyordu, baygındı. Muzaffer'i ısırılmasını görmedim. Sanık kucağına almış götürüyordu. Şu anda üzerimdeki yeleğim vardı. Montumu ve yeleğimi parçaladı. Deri yelekte diş izi halen var. Köpek beni karın bölgemin üzerinden ısırdı. Hatta diş, derime geçti. Kuduz aşısı oldum. Şikayetçiyim" dedi.

"BİRİNİ BİR ŞEY YAPMAK İSTESEM SİLAHLA ATEŞ EDERİM"

Sanık Orhan Yıldırım ise köpeğin kucağında olmadığını belirterek "Zinciri takılıydı. Köpek kucağımda değildi. 34 kilo köpeği kucağımda tutamam. Ayağından ısırılan çocuk da başka yöndeydi. Parklarda, sokaklarda yatıyorum, kağıt topluyorum. Köpeğimi yoldaş, arkadaş olsun diye yanımda tutuyorum. Olayın yaşandığı yerde kimseye zarar verme güdüsüyle hiçbir şey düşünmedim. Eğer birisine bir şey yapmak istesem silahla ateş ederim, köpeği kullanmam. Borçla kamyonet almıştım. Taksitleri halen devam ediyor. Hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Hakim, sanığa sabıka kaydının 10 sayfa olduğunu ve hep köpekle suç işlediğini belirtti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Duruşmaya gelmeyen şikayetçi Muzaffer Akçayır'ın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

"BİR SANTİM DAHA GİRSEYDİ GÖĞSÜMÜ PARÇALAYACAKTI"

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Bilgin Elbay, "Köpek kucağındaydı, yere bıraktı. Sonra köpek bana saldırdı. Göğsümden ısırdı. Bir santim daha girseydi göğsümü parçalayacaktı" dedi.

Elbay adliye önünde yaptığı açıklamada ise 2 ay önce saldırıya uğradığını belirterek sanığın köpeği saldırırken hiçbir şey yapmadığını belirtti. Elbay, köpek sahibi olanların ağızlık takmaları gerektiğini vurguladı.

İDDİANAME

İddianameye göre, şüpheli Orhan Yıldırım'ın köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle kendisini uyaran şikayetçilerden Muzaffer Akçayır'a yönelik köpeğinin ipini sökerek "tut" diyerek saldırttığı, köpeğin şikayetçi Akçayır'a ve diğer şikayetçi Bilgin Elbay'a saldırdığı kaydedildi. Adli tıp raporuna göre şikayetçilerin hafif ölçüde yaralandıkları, kamera görüntülerine göre şüphelinin köpeğinin tasmasını elinden bıraktığı, şikayetçi Muzaffer Akçayır'a saldırdıktan sonra şüphelinin kaçtığı, sonrasında ıslık çaldığı köpeğin şüphelinin arkasından gittiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak 18 Şubat'ta tutuklanan sanık Orhan Yıldırım'ın "Silahla yaralama" suçundan iki şikayetçiye olmak üzere toplam 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. (DHA)

